"الجمارك": كل من يحمل ذهبًا بهذه القيمة عليه الإقرار

كشفت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك عن شرط الإبلاغ عن الذهاب بحوزة المسافرين لرجال الجمارك بالمملكة.
وردًا على استفسار لأحد المتابعين حول ما إذا كان شراء الذهب من البحرين يتطلب الإفصاح عنه عند الوصول للجمارك؟، قالت الهيئة عبر حسابها في منصة "إكس": يلزم الإفصاح وتعبئة نموذج الإقرار في حال كنت تحمل ماقيمته 60 ألف ريال سعودي ومايعادلها من المجوهرات أو المعادن الثمينة أو الامتعة الشخصية الجديدة التي تتجاوز 3000 آلاف ريال سعودي أو السلع المقيدة أو السلع التي تخضع للضريبة الانتقائية".
ويمكن زيارة الرابط التالي لمعرفة التفاصيل وآلية تعبئة النموذج: ( من هنا).
@Zatca_care— Ibrahim (@ibra_2121211) February 14, 2024
السلام عليكم
عند شراء ذهب من البحرين مثلا
هل يجب علي الإفصاح عنه عند وصولي للجمارك؟
غرامة مضبوطات الذهب
وفي حال الاشتباه بارتباط المضبوطات بجريمة أصلية أو جريمة غسل أموال فيتم حجز كامل المبلغ وإحالة المخالف إلى النيابة العامة.