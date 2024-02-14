الأربعاء، 04 شعبان 1445 ، 14 فبراير 2024

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"الجمارك": كل من يحمل ذهبًا بهذه القيمة عليه الإقرار

الذهب 2
الجمارك تفرض الإبلاغ عن الذهب بقيمة 3 آلاف ريال
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كشفت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك عن شرط الإبلاغ عن الذهاب بحوزة المسافرين لرجال الجمارك بالمملكة.
وردًا على استفسار لأحد المتابعين حول ما إذا كان شراء الذهب من البحرين يتطلب الإفصاح عنه عند الوصول للجمارك؟، قالت الهيئة عبر حسابها في منصة "إكس": يلزم الإفصاح وتعبئة نموذج الإقرار في حال كنت تحمل ماقيمته 60 ألف ريال سعودي ومايعادلها من المجوهرات أو المعادن الثمينة أو الامتعة الشخصية الجديدة التي تتجاوز 3000 آلاف ريال سعودي أو السلع المقيدة أو السلع التي تخضع للضريبة الانتقائية".اضافة اعلان
ويمكن زيارة الرابط التالي لمعرفة التفاصيل وآلية تعبئة النموذج: ( من هنا).

ويتم فرض غرامة مالية بمقدار 25 بالمئة من قيمة المضبوطات في حال عدم الإقرار أو الإقرار الكاذب إذا كانت المخالفة للمرة الأولى، و50 بالمئة من قيمتها عند التكرار، إذا انتفى الاشتباه بارتباط المضبوطات بجريمة أصلية أو جريمة غسل أموال.
وفي حال الاشتباه بارتباط المضبوطات بجريمة أصلية أو جريمة غسل أموال فيتم حجز كامل المبلغ وإحالة المخالف إلى النيابة العامة.
ويترتب على عدم الإقرار أو التصريح للبضائع سواءً الممنوعة أو المقيدة، مصادرة تلك المواد وإيقاع الغرامة الجمركية وإحالة الشخص إلى الجهة المختصة في حال حيازته مواد ممنوعة، استنادًا إلى نص المادة 23 من نظام مكافحة غسل الأموال واستنادًا إلى نص المادة 60 من نظام الجمارك الموحد.

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