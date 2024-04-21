الجامعة السعودية الإلكترونية تعلن عن بدء التقديم على برامج الماجستير

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أعلنت الجامعة السعودية الإلكترونية عن بدء القبول في برامج الماجستير، للعام الجامعي القادم 1446هـ، وذلك ابتداءً من اليوم الأحد، ويستمر حتى 1 مايو 2024م.



موعد التقديم



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