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الجامعة الإسلامية تعلن عن وظائف صحية عن طريق المسابقة الوظيفية

الجامعة الاسلامية
الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة
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أعلنت الجامعة الإسلامية عن فتح باب التقديم لشغل وظائفها الصحية الشاغرة (للرجال) عن طريق المسابقة الوظيفية للمواطنين بنظام التعاقد (دوام كامل) على المسميات التالية:اضافة اعلان
 

الوظاف المتاحة:


- طبيب نائب (أنف وأذن وحنجرة)
- طبيب نائب (أطفال)
- طبيب نائب (علاج عصب وجذور الأسنان)
- طبيب مقيم (طب عام - بشري)
 

الوثائق المطلوبة:


- صورة مصدقة من المؤهل العلمي أو الشهادات العملية (الخبرات) وسجل الدرجات.
- صورة من البطاقة الشخصية مع إحضار الأصل للمطابقة.
- صورة مصدقة من بيان الخدمة إن وجد.
- سيرة ذاتية موضحاً فيها جميع المعلومات الشخصية والخبرات العملية والمؤهلات العلمية.
 

شروط وإيضاحات:


- الحصول على الماجستير في التخصص المطلوب.
- ارفاق معادلة الشهادة عند التخرج من جامعة غير سعودية.
- أن يكون نظام الدراسة لمرحلتي البكالوريوس والماجستير عن طريق التفرغ التام (الانتظام الكلي والتعليم الحضوري).
- الا يقل التقدير في مرحلتي البكالوريوس والماجستير عن جيد جدا.
- الا يزيد عمر المتقدم عن 35 عام.
- الحصول على درجة لا تقل عن 7.5 في اختبار الآيلتس أو ما يعادلها في اختبار التوفل.
- اجتياز المقابلة الشخصية في حال الترشيح.

طريقة التقديم:


بدأ التقديم من اليوم الأربعاء 1445/5/1هـ عن طريق الرابط التالي: "اضغط هنا"، ويستمر حتى الجمعة 1445/5/10هـ.

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