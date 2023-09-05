الثلاثاء 20 صفر.. مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة

أ أ
تقدم صحيفة “تواصل”، لقرائها خدمة مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة، ليوم الثلاثاء 20 صفر 1445 هجرية، الموافق 5 سبتمبر 2023م.
ويؤذن لصلاة الفجر في مدينة الدمام في تمام الساعة 4:01 دقيقة، بينما يؤذن لصلاة العشاء الساعة 7:26.
وبذلك تكون أول مدينة يؤذن فيها لصلاتي الفجر والعشاء، بمشيئة الله تعالى.
بينما يكون أهالي تبوك آخر من يصلون العشاء والفجر، حيث يؤذن لصلاة الفجر 4:52 صباحاً، ويؤذن لصلاة العشاء في تبوك في تمام الساعة 8:21 مساءً بمشيئة الرحمن.
وإليكم مواقيت الصلاة في أشهر مدن المملكة ليوم الثلاثاء 20 صفر 1445هـ كالتالي:
مواقيت
الصلاة ليوم الثلاثاء 20 صفر
1445هـ
○ موعد أذان الفجر
مكة – 4:48
المدينة – 4:45
الرياض – 4:17
○ موعد أذان الظهر
مكة – 12:20
المدينة – 12:21
الرياض – 11:53
○ موعد أذان العصر
مكة – 3:45
المدينة – 3:49
الرياض – 3:21
○ موعد أذان المغرب
مكة – 6:34
المدينة – 6:37
الرياض – 6:09
○ موعد أذان العشاء
مكة – 8:04
المدينة – 8:07
الرياض – 7:39