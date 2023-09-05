الثلاثاء 20 صفر.. مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة

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تقدم صحيفة “تواصل”، لقرائها خدمة مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة، ليوم الثلاثاء 20 صفر 1445 هجرية، الموافق 5 سبتمبر 2023م.

ويؤذن لصلاة الفجر في مدينة الدمام في تمام الساعة 4:01 دقيقة، بينما يؤذن لصلاة العشاء الساعة 7:26.

وبذلك تكون أول مدينة يؤذن فيها لصلاتي الفجر والعشاء، بمشيئة الله تعالى.

بينما يكون أهالي تبوك آخر من يصلون العشاء والفجر، حيث يؤذن لصلاة الفجر 4:52 صباحاً، ويؤذن لصلاة العشاء في تبوك في تمام الساعة 8:21 مساءً بمشيئة الرحمن.

وإليكم مواقيت الصلاة في أشهر مدن المملكة ليوم الثلاثاء 20 صفر 1445هـ كالتالي:





مواقيت الصلاة ليوم الثلاثاء 20 صفر 1445هـ



○ موعد أذان الفجرمكة – 4:48المدينة – 4:45الرياض – 4:17○ موعد أذان الظهرمكة – 12:20المدينة – 12:21الرياض – 11:53○ موعد أذان العصرمكة – 3:45المدينة – 3:49الرياض – 3:21○ موعد أذان المغربمكة – 6:34المدينة – 6:37الرياض – 6:09○ موعد أذان العشاءمكة – 8:04المدينة – 8:07الرياض – 7:39