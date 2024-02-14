التقديم ينتهي غدًا.. حرس الحدود يعلن عن وظائف شاغرة في أكثر من 200 تخصص

أ أ

أعلنت المديرية العامة لحرس الحدود عن فتح باب التقديم على وظائفها الإدارية في أكثر من (200) تخصص على سلم رواتب الموظفين العام بالمرتبة السادسة.

وأوضحت أنها تريد شغل هذه التخصصات بمواطنين سعوديين للعمل في حرس الحدود، وسيكون التقديم عبر منصة التوظيف الموحدة جدارات.





التخصصات المطلوبة في وظائف حرس الحدود:



الشروط لشغل الوظائف:



طريقة التقديم على الوظظائف:

