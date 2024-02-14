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التقديم ينتهي غدًا.. حرس الحدود يعلن عن وظائف شاغرة في أكثر من 200 تخصص

حرس الحدود - السعودية
حرس الحدود
أ أ
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أعلنت المديرية العامة لحرس الحدود عن فتح باب التقديم على وظائفها الإدارية في أكثر من (200) تخصص على سلم رواتب الموظفين العام بالمرتبة السادسة.
 وأوضحت أنها تريد شغل هذه التخصصات بمواطنين سعوديين للعمل في حرس الحدود، وسيكون التقديم عبر منصة التوظيف الموحدة جدارات.اضافة اعلان

التخصصات المطلوبة في وظائف حرس الحدود:



- عدد التخصصات المطلوبة (230 تخصص).

- للإطلاع على التخصصات المطلوبة: إضغط هنا


الشروط لشغل الوظائف:



- أن تكون الدرجة العلمية والتخصص مشمولة في الإعلان.

- اجتياز الاختبار المهني (تقييم 1) المحدد للجامعيين (رجال ونساء) للمرتبة السادسة والسابعة والثامنة للمسميات التي تحددها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

- قرار معادلة من وزارة التعليم للحاصلين والحاصلات على مؤهلات علمية من خارج المملكة.

- الأولوية في الترشيح للتخصصات غير التربوية ثم التخصصات التربوية.

طريقة التقديم على الوظظائف:


التقديم متاح حالياً عبر المنصة الموحدة لتوظيف جدارات من خلال الرابط التالي: اضغط هنا ويستمر حتى يوم الخميس 1445/8/5هـ

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