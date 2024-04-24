التقديم ينتهي غداً.. جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل تعلن عن حاجتها لعشرات الموظفين

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أعلنت جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل عن طرح عدد (116) وظيفة أكاديمية بدرجة (معيد) و (معلم ممارس) والتي ترغب شغلها عن طريق المسابقة الوظيفية العامة للجنسين (حملة البكالوريوس فأعلى) على النحو التالي:





أولاً شروط التقديم على وظيفة (معيد) - بعدد 79 وظيفة:



ثانياً شروط التقديم على وظيفة (معلم ممارس) بعدد 37 وظيفة:



التعليمات

طريقة التقديم:

