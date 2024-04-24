الأربعاء، 15 شوال 1445 ، 24 أبريل 2024

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التقديم ينتهي غداً.. جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل تعلن عن حاجتها لعشرات الموظفين

جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل
جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل
أ أ
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أعلنت جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل عن طرح عدد (116) وظيفة أكاديمية بدرجة (معيد) و (معلم ممارس) والتي ترغب شغلها عن طريق المسابقة الوظيفية العامة للجنسين (حملة البكالوريوس فأعلى) على النحو التالي:اضافة اعلان

أولاً شروط التقديم على وظيفة (معيد) - بعدد 79 وظيفة:


- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية
- أن يكون حاصل على درجة البكالوريوس من جامعة سعودية أو جامعة أخرى معترف بها بمعدل جيد جدآ على الأقل وان تكون الدراسة انتظام مع ضرورة معادلة المؤهل العلمي لخريجي الجامعات غير السعودية
من قبل لجنة معادلة الشهادات بوزارة التعليم، أما الجامعات العالمية التي يختلف نظامها التعليمي فيتم معايرة التقييم بعد الأطلاع على نظام تلك الجامعة وتقدير ما يعادل على الأقل جيد جدآ إن وجد.
- ألا يتجاوز العمر (28) سنة.
- أن يقدم على الأقل نموذجي توصية (ذات علاقة بطلب التعيين، من أعضاء هيئة تدريس قد أشرفوا على تدريسه في مرحلة البكالوريوس.
- اجتياز المتطلبات والشروط الخاصة بالقسم (الامتحانات التحريرية، إتقان اللغة الانجليزية والحصول على درجة (6) في اختبار الايلتس أو ما يعادلها في التوفل.
- التوقيع على التعهد الخطي بمواصلة الدراسات العليا بالجامعات المرموقة عالمياً في مجال تخصصه العلمي وذلك خلال السنتين الأوليتين من تاريخ مباشرته لمهام الوظيفة.
- ألا يكون على رأس عمل وظيفة حكومية رسمية، وإذا ثبت غير ذلك سيتم استبعاد الطلب.
- أن يجتاز المقابلة الشخصية التي تجريها الكلية.

ثانياً شروط التقديم على وظيفة (معلم ممارس) بعدد 37 وظيفة:


- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
- أن يكون حاصلاً على درجة الماجستير أو ما يعادلها من جامعة سعودية أو جامعة أخرى معترف بها بمعدل (جيد جدا)
على الأقل بطريقة الدراسة انتظام ) مع ضرورة معادلة المؤهل العلمي لخريجي الجامعات غير السعودية من قبل
لجنة معادلة الشهادات بوزارة التعليم (، أما الجامعات العالمية التي يختلف نظامها التعليمي فيتم معايرة التقييم
بعد الأطلاع على نظام تلك الجامعة وتقدير ما يعادل على الأقل جيد جداً أن وجد.
- أّلا يقل تقديره في شهادة البكالوريوس عن (جيد جدا).
- أّلا يتجاوز العمر وقت التقديم (33) سنة.
- أن يقدم على الأقل نموذجي توصية) ذات علاقة بطلب التعيين (من أعضاء هيئة تدريس قد أشرفوا على تدريسه
في مرحلة البكالوريوس).
- اجتياز المتطلبات والشروط الخاصة بالقسم ) الأمتحانات التحريرية، إتقان اللغة االنجليزية التوفل، أو الآيلتس -94 101
أو 7 فأكثر توالياً.
- أن يجتاز المقابلة الشخصية التي تجريها العمادة.
- ألا يكون على راس عمل وظيفة حكومية رسمية، وإذا ثبت غير ذلك سيتم استبعاد الطلب.
- أن يكون حاص اال على الرخصة المهنية للوظائف التعليمية.
- يفضل أن يكون لدى المتقدم خبرة في التدريس الجامعي ال تقل عن سنتين، وحاص اال على شهادة أحد االختبارات
المهنية التخصصية (DELTA/CELTA)

التعليمات

:

- التقديم على هذه الوظائف لايعتبر ترشيحاً نهائياً.
- على المتقدم الإطلاع أولاً على قائمة الوظائف المتوفرة وتحديد التخصص الذي يتوافق مع المؤهلات التي يحملها.
- بعد تحديد الوظيفة المناسبة للمتقدم يتم تعبئة النموذج المخصص لذلك من خلال موقع الجامعة الإلكتروني.
- إن التقديم أي معلومة غير صحيحة أو غير مطابقة سيؤدي إلى إلغاء الطلب تلقائياً.

طريقة التقديم:


يستمر التقديم حتى يوم غد الخميس 1445/10/16هـ (الموافق 2024/4/25م) الساعة 2:30 ظهراً. اضغط هنا

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