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التقديم ينتهي السبت المقبل.. وظائف شاغرة بجامعة الإمام محمد بن سعود

جامعة الإمام
جامعة الإمام
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أعلنت جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية عن شغل عدد من الوظائف الأكاديمية على رتبة (أستاذ، أستاذ مشارك، أستاذ مساعد، محاضر) للجنسين في بعض التخصصات، عن طريق نقل الخدمات أو التعاقد، وذلك وفقاً للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.اضافة اعلان

الكليات:


1- كلية التمريض.
2- كلية التربية.
3- معهد تعليم اللغة الإنجليزية.
الوظائف:
1- أستاذ.
2- أستاذ مشارك.
3- أستاذ مساعد.
4- محاضر.

التفاصيل:


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موعد التقديم:


- بدأ التقديم اليوم الجمعة بتاريخ 1445/06/09هـ الموافق 2023/12/22م وينتهي التقديم يوم السبت بتاريخ 1445/06/17هـ الموافق 2023/12/30م.

طريقة التقديم:


- من خلال الرابط التالي:
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