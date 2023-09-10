التقديم غدًا الاثنين.. الكلية التقنية تعلن عن وظائف شاغرة لحملة الدبلوم

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أعلنت الكلية التقنية للبنين بمدينة الرياض، عن فرص توظيف بالتعاون مع (الفحص الفني الدوري للسيارات والمركبات)، لحملة الدبلوم في تخصصات (ميكانيكا سيارات، محركات ومركبات). اضافة اعلان

وذلك وفقًا للتفاصيل الموضحة أدناه.





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