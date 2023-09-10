التقديم غدًا الاثنين.. الكلية التقنية تعلن عن وظائف شاغرة لحملة الدبلوم

أ أ
أعلنت الكلية التقنية للبنين بمدينة الرياض، عن فرص توظيف بالتعاون مع (الفحص
الفني الدوري للسيارات والمركبات)، لحملة الدبلوم في تخصصات (ميكانيكا سيارات،
محركات ومركبات).
وذلك وفقًا للتفاصيل الموضحة أدناه.
- الفحص الفني
الدوري للسيارات والمركبات.
جهة التوظيف
- دبلوم.
المؤهلات المطلوبة
- دبلوم مرن.
- ميكانيكا سيارات.
التخصصات المطلوبة
- محركات ومركبات.
تُتيح المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني مجموعات البيانات المفتوحة
ذات العلاقة بالتدريب في المملكة لجميع المستفيدين والزوار لتمكينهم من الاستفادة
منها وإعادة استخدامها.
مسؤولية المؤسسة
وتهدف المؤسسة من خلال إتاحة البيانات المفتوحة إلى خلق الوعي بين كافة المستفيدين حول الإحصائيات، والتقارير، والدراسات والبحوث الخاصة بالتدريب في المملكة مما يسهم في إثراء المعرفة وتعزيز الشفافية وتشجيع المشاركة العامة.
وتوفر المؤسسة البيانات المفتوحة بصيغ متعددة تجعلها قابلة للمعالجة وإعادة
الاستخدام. كما تم نشر مجموعات البيانات المفتوحة في البوابة الوطنية للبيانات
المفتوحة.
توفير البيانات المفتوحة
اضغط هنا
التفاصيل
يومي الاثنين
2023/09/11م والثلاثاء 2023/09/12م (من الساعة 9:00 صباحاً إلى 12:00 مساءً).
الموعد
المكان
الكلية التقنية للبنين بمدينة الرياض - مبنى (1) - المسرح.