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التقديم غدًا الاثنين.. الكلية التقنية تعلن عن وظائف شاغرة لحملة الدبلوم

الكلية التقنية
الكلية التقنية تعلن عن وظائف شاغرة لحملة الدبلوم
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أعلنت الكلية التقنية للبنين بمدينة الرياض، عن فرص توظيف بالتعاون مع (الفحص الفني الدوري للسيارات والمركبات)، لحملة الدبلوم في تخصصات (ميكانيكا سيارات، محركات ومركبات).اضافة اعلان
وذلك وفقًا للتفاصيل الموضحة أدناه.


جهة التوظيف

- الفحص الفني الدوري للسيارات والمركبات.


المؤهلات المطلوبة

- دبلوم.
- دبلوم مرن.


التخصصات المطلوبة

- ميكانيكا سيارات.
- محركات ومركبات.


مسؤولية المؤسسة

تُتيح المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني مجموعات البيانات المفتوحة ذات العلاقة بالتدريب في المملكة لجميع المستفيدين والزوار لتمكينهم من الاستفادة منها وإعادة استخدامها.
وتهدف المؤسسة من خلال إتاحة البيانات المفتوحة إلى خلق الوعي بين كافة المستفيدين حول الإحصائيات، والتقارير، والدراسات والبحوث الخاصة بالتدريب في المملكة مما يسهم في إثراء المعرفة وتعزيز الشفافية وتشجيع المشاركة العامة.


توفير البيانات المفتوحة

وتوفر المؤسسة البيانات المفتوحة بصيغ متعددة تجعلها قابلة للمعالجة وإعادة الاستخدام. كما تم نشر مجموعات البيانات المفتوحة في البوابة الوطنية للبيانات المفتوحة.


التفاصيل

اضغط هنا


الموعد

يومي الاثنين 2023/09/11م والثلاثاء 2023/09/12م (من الساعة 9:00 صباحاً إلى 12:00 مساءً).


المكان


الكلية التقنية للبنين بمدينة الرياض - مبنى (1) - المسرح.

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