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صحيفة تواصل الالكترونية

التقديم على الوظائف التعليمية هل يلزمه اختبار القدرة المعرفية؟

اختبار القدرة المعرفية
الوظائف التعليمية لا تتطلب اختبار القدرة المعرفية
أ أ
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قالت وزارة الموارد البشرية، إن التقديم على الوظائف التعليمية لا يتطلب اختبار القدرة المعرفية.
وأضافت الوزارة عبر حسابها في منصة "إكس": "يقدم اختبار القدرة المعرفية للمتقدمين للوظائف الإدارية سواء للتعيين أو المفاضلة في الترقيات في نظام الموارد البشرية -عدا الوظائف الصحية والتعليمية".اضافة اعلان
وتابعت: "حيث يطلب الاختبار عدد من الجهات؛ كوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ووزارة العدل وغيره".


اختبار القدرة المعرفية

هو اختبار يقيس جملة من الإمكانات والقدرات المعرفية التي يمتلكها الفرد لإدراك وفهم العلاقات بين الأشياء والأحداث، وكذلك إصدار الأحكام وتقويم المواقف الحياتية.

الأهداف

-إجراء المفاضلات الوظيفية للتعيين أو الترقيات.
-إعطاء صورة حول إمكانية نجاح الموظف في أداء مهامه الوظيفية.
-التعرف –من خلال القدرات المستهدفة- على مواطن القوة وجوانب القصور لدى المتقدمين للاختبار.
-التعرف على مدى قدرة المرشحين على الاستفادة من معارفهم وخبراتهم للتأقلم مع ما يواجههم من ظروف جديدة.
-تحفيز الموظف لتطوير قدراته من وقت لآخر أثناء عمله الوظيفي ليصبح أكثر كفاءة وإتقانًا لمهام عمله.

الفئات المستهدفة

المتقدمون للوظائف الإدارية سواء للتعيين أو المفاضلة في الترقيات عليها في السلم العام لنظام الموارد البشرية في المملكة العربية السعودية، ويستثنى من ذلك الوظائف الصحية والتعليمية.


الجهات المستهدفة

-الوزارات والهيئات، والجهات التي تشترط أداء هذا الاختبار

معلومات عن اختبار ‫القدرة المعرفية

يقيس الاختبار أربع قدرات رئيسة:
-القدرة اللفظية.
-القدرة الكمية.
-القدرة الاستدلالية.
-القدرة المكانية.

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