التقديم بدأ .. وظائف في محمية الملك سلمان الملكية في 4 مناطق

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أعلنت هيئة تطوير محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية عن فتح التوظيف في عدد من المناطق بالمملكة (الرياض، حائل، تبوك، الجوف) في مختلف المجالات:





المسميات الوظيفية:





أماكن العمل:





عن المحمية:





طريقة التقديم:

