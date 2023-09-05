التقديم بدأ .. وظائف في محمية الملك سلمان الملكية في 4 مناطق

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أعلنت هيئة تطوير محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية عن فتح التوظيف في
عدد من المناطق بالمملكة (الرياض، حائل، تبوك، الجوف) في مختلف المجالات:
- تطوير الأعمال والفرص الاستثمارية
المسميات الوظيفية:
- عمليات إشراك وتنمية المجتمعات المحلية
- مراقبة التنوع البيولوجي
- التراث الثقافي
- مدير منطقة محمية
- تنفيذ الحماية البيئية
- الدعم الميداني
- الاستراتيجية
- تنفيذ المشاريع
- الحوكمة والامتثال والتميز المؤسسي
- الشؤون الإدارية والمستودعات
- إدارة تقنية المعلومات
- إدارة البحوث وإدارة الموارد الطبيعية
- الإدارة العامة للحفظ البيئي
- الالتزام البيئي
- الأنواع والموائل
- المراجعة الداخلية
- الرياض
أماكن العمل:
- حائل
- تبوك
- الجوف
تعد محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية أكبر محمية في المملكة، حيث
تبلغ مساحتها 130,700 كيلو متر مربع، تتميز المحمية بطبيعتها البكر، والآثار
النادرة التي يعود بعضها لثمانية آلاف سنة قبل الميلاد.
عن المحمية:
تقع المحمية شمال المملكة بمحاذاة الحدود الأردنية السعودية، وتقع ضمن مساحتها ثلاثة محميات سابقة وهي الخنفة والطبيق وحرة الحرة.
تتميز المحمية بتنوع هائل في طبيعيتها الجغرافيه، حيث تشمل على أربعة عشر تشكيل جغرافي من جبال وسهول وهضاب وغيرها، كما تشمل على ستة معادن قيمة.