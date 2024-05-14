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التقديم بدأ اليوم.. الشركة العالمية للصناعات البحرية تعلن عن عشرات الوظائف

الشركة العالمية للصناعات البحرية بمدينة رأس الخير
الشركة العالمية للصناعات البحرية
أ أ
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أعلنت الشركة العالمية للصناعات البحرية (IMI) بمدينة رأس الخير إحدى شركات (أرامكو السعودية) المشتركة، عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر أكثر من 155 وظيفة لحملة (الثانوية فأعلى) في مختلف المجالات الإدارية والتقنية والهندسية والفنية، وذلك وفقاً للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.اضافة اعلان

الوظائف المتاحة:

- موظف أمن أول (ثانوية فأعلى).
- أخصائي الدعم الإداري.
- مسؤول السلامة.
- محلل أمن المعلومات.
- محاسب أول.
- أخصائي إدارة المواد.
- مدير المشروع.
- مصمم أول - معماري.
- مهندس ميكانيكي.
- بحار أول.
- مراقب الوثائق.
- قائد الإطفاء.
- مدقق داخلي.
-  أخصائي عقود أول.
- أخصائي مشتريات.
- مهندس إنتاج.
- مصمم أول الأنابيب.
- مصمم أول إنشائي
- مهندس كهربائي أول.
- منسق مشتريات المشاريع.
- محاسب دفتر الأستاذ العام.
-  مهندس تقدير تكاليف المشروع.
- رئيس قسم المبيعات غير التقليدية.
-  رئيس قسم، تكامل التطبيقات.
- رئيس قسم الاقتصاد وتحليل الاستثمار.
- مدير الحوسبة والاتصالات التقنية.
- أخصائي المستودعات والمخازن.
- مهندس أول للهندسة البحرية.
- وغيرها من الوظائف.

التخصصات المطلوبة:

- التخصصات الإدارية.
- التخصصات القانونية.
- التخصصات المالية.
- التخصصات التقنية.
- التخصصات الهندسية.

المؤهلات المطلوبة:

- الثانوية العامة.
- الدبلوم.
- البكالوريوس فأعلى.

نبذة عن الشركة:

- الشركة العالمية للصناعات البحرية هي حوض بحري يتفرد بمرونة عالية ورؤية مستقبلية، ستساهم الشركة في رسم مستقبل الصناعة البحرية الوطنية بصفتها أكبر حوض بحري متقدم ومستدام ومتكامل الخدمات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مع مخطط طموح لتحقيق التوسّع على الصعيد العالمي.


موعد التقديم:

- التقديم مُتاح الآن بدءا من اليوم الثلاثاء بتاريخ 1445/11/06هـ الموافق 2024/05/14م.

طريقة التقديم:

- من خلال الرابط التالي: اضغط هنا

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