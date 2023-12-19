التقديم بدأ الآن.. جامعة الجوف تطرح وظائف أكاديمية في عدد من التخصصات

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أعلنت
جامعة الجوف عن توفر وظائف أكاديمية بدرجة "محاضر" للمواطنين في عدد من التخصصات الأكاديمية بنظام
العقود.
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المسمى الوظيفي:-
محاضر
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* مواعيد
التقديم على وظائف جامعة الجوف:-
بداية التقديم اليوم الثلاثاء 19/12/ 2023م.
- نهاية التقديم يوم الجمعة 22/12/2023م.
* شروط وظائف جامعة الجوف:1 –
أن تكون الدروس في جميع المراحل الدراسية انتظامًا.
2 – أن لا يقل التقدير في جميع المراحل عن جيد جدًا.
3 – أن يحقق الملف شروط وضوابط التعيين في جامعة الجوف.
4 – امتداد التخصص في المراحل الدراسية"البكالوريوس والماجستير".
5 – أن يكون حاصلًا على الدرجة العلمية من جامعات المملكة أو الجاماعت الموصى بها من قبل وزارة التعليم.
* المستندات
المطلوبة:- السيرة
الذاتية.
- الهوية الوطنية.
- معادلة الوثائق من خارج المملكة.
- المؤهلات العلمية والسجلات الأكاديمية والدورات التدريبية.
* طريقة التقديم على وظائف جامعة الجوف:وأوضحت أن التقديم متاح حاليًا وبدأ اليوم من
خلال الدخول على هذه الرابط (إضغط هنا).
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