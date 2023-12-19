التقديم بدأ الآن.. جامعة الجوف تطرح وظائف أكاديمية في عدد من التخصصات

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أعلنت جامعة الجوف عن توفر وظائف أكاديمية بدرجة "محاضر" للمواطنين في عدد من التخصصات الأكاديمية بنظام العقود.





* المسمى الوظيفي: اضافة اعلان



* مواعيد التقديم على وظائف جامعة الجوف:



* شروط وظائف جامعة الجوف:



- محاضر- بداية التقديم اليوم الثلاثاء 19/12/ 2023م.- نهاية التقديم يوم الجمعة 22/12/2023م.1 – أن تكون الدروس في جميع المراحل الدراسية انتظامًا.2 – أن لا يقل التقدير في جميع المراحل عن جيد جدًا.3 – أن يحقق الملف شروط وضوابط التعيين في جامعة الجوف.4 – امتداد التخصص في المراحل الدراسية"البكالوريوس والماجستير".5 – أن يكون حاصلًا على الدرجة العلمية من جامعات المملكة أو الجاماعت الموصى بها من قبل وزارة التعليم.

* المستندات المطلوبة:



* طريقة التقديم على وظائف جامعة الجوف:



- السيرة الذاتية.- الهوية الوطنية.- معادلة الوثائق من خارج المملكة.- المؤهلات العلمية والسجلات الأكاديمية والدورات التدريبية.وأوضحت أن التقديم متاح حاليًا وبدأ اليوم من خلال الدخول على هذه الرابط ( إضغط هنا ).

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