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التقديم بدأ الآن.. جامعة الجوف تطرح وظائف أكاديمية في عدد من التخصصات

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جامعة الجوف
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أعلنت جامعة الجوف عن توفر وظائف أكاديمية بدرجة "محاضر" للمواطنين في عدد من التخصصات الأكاديمية بنظام العقود.

* المسمى الوظيفي:اضافة اعلان

- محاضر

* مواعيد التقديم على وظائف جامعة الجوف:

- بداية التقديم اليوم الثلاثاء 19/12/ 2023م.
- نهاية التقديم يوم الجمعة 22/12/2023م.

* شروط وظائف جامعة الجوف:

1 – أن تكون الدروس في جميع المراحل الدراسية انتظامًا.
2 – أن لا يقل التقدير في جميع المراحل عن جيد جدًا.
3 – أن يحقق الملف شروط وضوابط التعيين في  جامعة الجوف.
4 – امتداد التخصص في المراحل الدراسية"البكالوريوس والماجستير".
5 – أن يكون حاصلًا على الدرجة العلمية من جامعات المملكة أو الجاماعت الموصى بها من قبل وزارة التعليم.


* المستندات المطلوبة:

- السيرة الذاتية.
- الهوية الوطنية.
- معادلة الوثائق من خارج المملكة.
- المؤهلات العلمية والسجلات الأكاديمية والدورات التدريبية.

* طريقة التقديم على وظائف جامعة الجوف:

وأوضحت أن التقديم متاح حاليًا وبدأ اليوم من خلال الدخول على هذه الرابط (إضغط هنا).

 

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