الأحد، 28 ربيع الثاني 1445 ، 12 نوفمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

التقديم اليوم.. مدينة الملك عبد الله الطبية تعلن عن فرص ابتعاث للأطباء

مدينة الملك عبد الله
مدينة الملك عبدالله الطبية
أ أ

تعلن مدينة الملك عبد الله الطبية، عضو تجمع مكة المكرمة الصحي، عن توفر فرصة ابتعاث للأطباء السعوديين للخارج في عدد كبير من التخصصات الطبية.اضافة اعلان


شروط التقديم

1ـ أن يكون المتقدم سعودي الجنسية
2ـ أن يكون حاصل على شهادة الاختصاص البورد السعودي أو ما يعادلها.
3ـ ارفاق كل الطلبات التالية بصيغة pdf على ألا يتجاوز حجمها 3 ميجا.
4ـ سيرة ذاتية محدثة.
5ـ صورة من الشهادات الدراسية مرتبة بالأحدث.
6ـ صورة من تصنيف الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
7ـ خطاب توصية حديث.
8ـ صورة من بطاقة الأحوال.
9ـ للتقديم الاطلاع على الموقع الإلكتروني او الباركود.


زراعة قلب صناعي للمرة الثانية

وكانت مدينة الملك عبد الله الطبية نجحت للمرة الثانية على التوالي من خلال مركز القلب في مدينة الملك عبدالله الطبية بالعاصمة المقدسة من إجراء ثاني عملية زراعة قلب صناعي في منطقة مكة المكرمة، لشاب سعودي في الثلاثين من عمره كان يعاني من ضعف شديد بعضلة القلب.
حيث تم إجراء العملية بواسطة فريق جراحة القلب المتكامل بإشراف فريق طبي يشمل نخبة من استشاري القلب من مختلف التخصصات بالإضافة إلى فريق جراحة القلب


موعد التقديم

 2023/11/12م


نهائية التقديم

 2023/11/25م

اقرأ أيضا

جامعة طيبة
9:40 ص الأحد، 12 نوفمبر 2023

بادر بالتقديم الآن.. وظائف في جامعة طيبة وفروعها تشمل 36 تخصصًا

المذاكرة الاختبارات
9:06 ص الأحد، 12 نوفمبر 2023

القصيم الصحي يقدم 5 نصائح لمذاكرة إيجابية أثناء الاختبارات

حساب المواطن
9:02 ص الأحد، 12 نوفمبر 2023

عاجل.. لمستفيدي حساب المواطن .. ماذا تفعل عند وجود دخل للتابع؟

F-tM3_9WUAE89rA
8:00 ص الأحد، 12 نوفمبر 2023

سارع بالتقديم.. وظائف شاغرة بجامعة نجران في مختلف التخصصات

اقرأ أيضا

التقديم الآن.. وظائف شاغرة في أمانة جدة بالمرتبة السابعة عبر "جدارات"

عاجل .. التقديم يبدأ خلال ساعات.. أمانة جدة تعلن عن وظائف شاغرة

عاجل.. بدون خبرة للخريجين الجدد.. وظائف بـ هيئة المحتوى المحلي والمشتريات في عدة تخصصات

عاجل.. سارع بالتقديم.. الإعلان عن برنامج تدريب مبتدئ بالتوظيف للخريجين

تنبيه مهم من حساب المواطن للمتقدمين بالتسجيل في هذا التاريخ

كلمات البحث

أخبار ذات صلة

جامعة أم القرى 1:57 م الثلاثاء، 31 أكتوبر 2023

التقديم الآن.. وظائف في جامعة أم القرى لهذه التخصصات

اقرأ أيضا

هيئة رعاية دوي الاعاقة
9:00 م الجمعة، 10 نوفمبر 2023

تعزيز جودة الحياة لذوي الإعاقة بقطاع المصارف

الدعم السكني سكني
6:40 م الجمعة، 10 نوفمبر 2023

عاجل.. شروط نقل المديونية لمستفيدي الدعم السكني

حساب مواطن
5:23 م الجمعة، 10 نوفمبر 2023

عاجل.. بعد تعديل الحد المانع.. أقصى دخل للأسرة لاستحقاق حساب المواطن

حساب المواطن
4:12 م الجمعة، 10 نوفمبر 2023

توضيح عاجل من حساب المواطن بخصوص صرف الدعم للمواطنين المقيمين بدول خليجية

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة

راجحي
12:32 م الأحد، 12 نوفمبر 2023

وزير الموارد البشرية: الإنترنت أحدث فراغًا تربويًا بين الآباء والأبناء في الأسرة

وزير الموارد البشرية
12:27 م الأحد، 12 نوفمبر 2023

عاجل.. "الراجحي": خطة وطنية خمسية لسلامة أطفال المملكة عبر الإنترنت

الهيئة العامة للغذاء والدواء الغذاء والدواء
11:57 ص الأحد، 12 نوفمبر 2023

غرامة بالملايين.. "الغذاء والدواء" تداهم 59 منشأة وتكشف عن مفاجأة

ريال سعودي
11:10 ص الأحد، 12 نوفمبر 2023

عاجل.. مكافأة 3000 ريال.. تجهيز 40 ألف خريج متدرب لسوق العمل عبر "تمهير"

تحطم طائرة عسكرية أمريكية
10:59 ص الأحد، 12 نوفمبر 2023

تحطم طائرة عسكرية أمريكية شرق البحر المتوسط

أهم 10
10:07 ص الأحد، 12 نوفمبر 2023

عاجل.. 10 أخبار لا تفوتك هذا الصباح.. تفاصيل التبليغ والتحقيق في إصابات العمل والاختبارات لحظة بلحظة