التقديم اليوم.. مدينة الملك عبد الله الطبية تعلن عن فرص ابتعاث للأطباء

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تعلن مدينة الملك عبد الله الطبية، عضو تجمع مكة المكرمة الصحي، عن توفر فرصة ابتعاث للأطباء السعوديين للخارج في عدد كبير من التخصصات الطبية. اضافة اعلان





شروط التقديم





زراعة قلب صناعي للمرة الثانية





موعد التقديم





نهائية التقديم



1ـ أن يكون المتقدم سعودي الجنسية2ـ أن يكون حاصل على شهادة الاختصاص البورد السعودي أو ما يعادلها.3ـ ارفاق كل الطلبات التالية بصيغة pdf على ألا يتجاوز حجمها 3 ميجا.4ـ سيرة ذاتية محدثة.5ـ صورة من الشهادات الدراسية مرتبة بالأحدث.6ـ صورة من تصنيف الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.7ـ خطاب توصية حديث.8ـ صورة من بطاقة الأحوال.9ـ للتقديم الاطلاع على الموقع الإلكتروني او الباركود.وكانت مدينة الملك عبد الله الطبية نجحت للمرة الثانية على التوالي من خلال مركز القلب في مدينة الملك عبدالله الطبية بالعاصمة المقدسة من إجراء ثاني عملية زراعة قلب صناعي في منطقة مكة المكرمة، لشاب سعودي في الثلاثين من عمره كان يعاني من ضعف شديد بعضلة القلب.حيث تم إجراء العملية بواسطة فريق جراحة القلب المتكامل بإشراف فريق طبي يشمل نخبة من استشاري القلب من مختلف التخصصات بالإضافة إلى فريق جراحة القلب2023/11/12م2023/11/25م