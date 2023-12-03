التقديم الآن.. 215 برنامجًا للدراسات العليا في جامعة الملك سعود

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أعلنت جامعة الملك سعود، مُمثلة في عمادة الدراسات العليا، عن مواعيد التقديم للقبول لبرامج الدراسات العليا للعام الجامعي 1446هـ. اضافة اعلان

وتُهيب بجميع من لديه الرغبة الاطلاع مبكرًا على البرامج وشروط القبول على موقع العمادة، وذلك وفقًا للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.





مسميات البرامج



كامل البرامج على موقع العمادة



التفاصيل



موعد التقديم

1- برامج المستمر والتنفيذي



- ماجستير الآداب في اللغة العربية وآدابها.- دكتوراه الفلسفة في اللغة العربية وآدابها.- ماجستير الآداب في التاريخ.- دكتوراه الفلسفة في التاريخ.- ماجستير الآداب في الجغرافيا.- ماجستير الآداب في نظم المعلومات الجغرافية.- دكتوراه الفلسفة في الجغرافيا.- ماجستير الآداب في علم الاجتماع.- ماجستير الآداب في الخدمة الاجتماعية.- دكتوراه في الدراسات الاجتماعية.- ماجستير الآداب في الإعلام.- دكتوراه الفلسفة في الاتصال والإعلام الرقمي.- ماجستير الآداب في علم المعلومات.- دكتوراه الفلسفة في علم المعلومات.- ماجستير الآداب في العلوم السياسية.- ماجستير القانون في القانون العام.- ماجستير القانون في القانون الخاص.- ماجستير الدراسات الإسلامية.- دكتوراه الدراسات الإسلامية.- الدبلوم العالي في القياس والتقويم.- ماجستير الآداب في علم النفس.- دكتوراه الفلسفة في علم النفس.- ماجستير الآداب في تربية الطفولة المبكرة.- ماجستير الآداب في السياسات التربوية.- دكتوراه الفلسفة في التربية.- ماجستير الآداب في تقنيات التعليم.- ماجستير الآداب في التربية الخاصة.- ماجستير الآداب في التفسير.- دكتوراه في الدراسات القرآنية: قراءات.- الدكتوراه في التفسير.- ماجستير الآداب في الآثار.- دكتوراه الفلسفة في الآثار.- ماجستير الآداب في إدارة التراث.- ماجستير الآداب في التربية البدنية.- ماجستير العلوم في علوم الحركة.- ماجستير العلوم في التدريب الرياضي.- ماجستير الآداب في الترجمة (اللغة الإنجليزية).- ماجستير الآداب في الأدب الإنجليزي.- ماجستير الآداب في اللغويات التطبيقية.- دكتوراه الفلسفة في اللغويات التطبيقية.- ماجستير الآداب في اللسانيات النظرية.- ماجستير العلوم في التخطيط العمراني.- ماجستير العلوم في التصميم العمراني.- ماجستير العلوم في التطوير العقاري.- ماجستير العلوم في العمارة وعلوم البناء.- دكتوراه الفلسفة في العمارة وعلوم البناء.- ماجستير العلوم في الهندسة المدنية.- دكتوراه الفلسفة في الهندسة المدنية.- ماجستير العلوم في الهندسة الكيميائية.- دكتوراه الفلسفة في الهندسة الكيميائية.- ماجستير العلوم في الهندسة الميكانيكية.- ماجستير العلوم في النبات.- ماجستير العلوم في الكيمياء الحيوية.- ماجستير العلوم في هندسة المواد.- دكتوراه الفلسفة في الهندسة الميكانيكية.- ماجستير العلوم في الأحياء الدقيقة.- ماجستير العلوم في الهندسة الكهربائية.- دكتوراه الفلسفة في علم وظائف الأعضاء.- ماجستير العلوم في هندسة البوليمرات.- دكتوراه الفلسفة في الكيمياء الحيوية.- دكتوراه العلوم في طب الأسنان.- ماجستير العلوم في طب الأسنان.- دكتوراه الفلسفة في التمريض.- ماجستير العلوم في العلاج الطبيعي.- ماجستير الآداب في الأدب المقارن.- ماجستير العلوم في الطاقة المتجددة.- ماجستير العلوم في العلوم الإشعاعية.- ماجستير العلوم في العلوم البيئية.- ماجستير العلوم في التمريض.- ماجستير العلوم في التنوع الأحيائي.- دكتوراه الفلسفة في النبات.- ماجستير العلوم في التشريح.- دكتوراه الفلسفة في علم الحيوان.- الماجستير في الإدارة العامة .- ماجستير العلوم في التعليم الطبي.- ماجستير الآداب في التربية الخاصة.- دكتوراه الفلسفة في الإدارة العامة.- ماجستير العلوم في المحاسبة.- ماجستير العلوم في الصيدلة (العقاقير).- ماجستير العلوم في المالية.- ماجستير العلوم في الإدارة الصحية.- ماجستير العلوم في الأعمال الإلكترونية.- ماجستير العلوم في الاقتصاد.- الماجستير في إدارة الأعمال.- ماجستير العلوم في الإحصاء.- ماجستير العلوم في علوم الحاسب.- ماجستير العلوم في الذكاء الاصطناعي.- دكتوراه الفلسفة في علوم الحاسب.- دكتوراه الفلسفة في نظم المعلومات.- دكتوراه الفلسفة في هندسة البرمجيات.- ماجستير العلوم في هندسة البرمجيات.- ماجستير العلوم في الأمن السيبراني.- ماجستير العلوم في تقنية المعلومات.- دكتوراه الفلسفة في هندسة الحاسب.- ماجستير العلوم في هندسة الحاسب.- ماجستير العلوم في الفيزياء.- دكتوراه الفلسفة في الرياضيات.- ماجستير العلوم في المحاصيل الحقلية.- ماجستير العلوم في علوم التربة.- دكتوراه الفلسفة في تغذية الإنسان.- دكتوراه الفلسفة في الإحصاء.- ماجستير العلوم في الجيوفيزياء.- ماجستير العلوم في علم البوليمرات.- دكتوراه الفلسفة في الأحياء الدقيقة.- ماجستير العلوم في الهندسة الصناعية.- ماجستير العلوم في علم الحيوان.- وغيرها الكثير من البرامج.اضغط هنا اضغط هنا - بدأ التقديم اليوم الأحد بتاريخ 1445/05/19هـ الموافق 2023/12/03م وينتهي التقديم يوم الثلاثاء بتاريخ 1445/06/13هـ الموافق 2023/12/26م.





2- برامج الاعتيادي



طريقة التقديم

