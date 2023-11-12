التقديم الآن.. وظائف شاغرة في أمانة جدة بالمرتبة السابعة عبر "جدارات"

أ أ

أعلنت أمانة محافظة جدة عن توفر وظائف شاغرة (للرجال والنساء) من الوظائف المشمولة بسلم رواتب الموظفين العام بالمرتبة (السابعة). اضافة اعلان

وذلك من خلال التعاقد وفق اللائحة التنفيذية للموارد البشرية بالخدمة المدنية عبر منصة جدارات على النحو التالي:





المرتبة والعدد



الشروط والضوابط العامة



طريقة التقديم

