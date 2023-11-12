التقديم الآن.. وظائف شاغرة في أمانة جدة بالمرتبة السابعة عبر "جدارات"

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أعلنت أمانة محافظة
جدة عن توفر وظائف شاغرة (للرجال والنساء) من الوظائف المشمولة بسلم رواتب
الموظفين العام بالمرتبة (السابعة).
وذلك من خلال التعاقد وفق اللائحة التنفيذية للموارد البشرية بالخدمة المدنية عبر منصة جدارات على النحو التالي:
المرتبة والعددالمرتبة السابعة (عدد
12)
الشروط والضوابط
العامة - خريجي وخريجات الدرجة العلمية (البكالوريوس).
- خريجي وخريجات المعاهد التخصصية والدبلومات المتوسطة بعد الثانوية وما يعادلها.
- الأولوية في الترشيح للتخصصات الغير تربوية ثم التربوية.
- يشترط توفر معادلة من وزارة التعليم للحاصلين على درجاتهم العلمية من خارج المملكة.
- يشترط أن يكون سبق لها حضور الاختبار المهني المحدد للجامعيين على المرتبة السادسة والسابعة.
- جميع الوظائف المعلنة تتطلب مقابلة شخصية وسيتم دعوة اكثر من متقدم على كل وظيفة من المتقدمين الأعلى نقاطًا.
- ستتم عملية مطابقة بيانات المرشحين خلال المقابلة الشخصية وفي حال اختلاف البيانات او عدم اجتياز المقابلة سيتم استبعاد المرشح.
- الترشيح النهائي سيتم بعد الانتهاء من مطابقة البيانات والمقابلات الشخصية.