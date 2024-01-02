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التقديم الآن.. "عقارات الدولة" تطرح وظائف شاغرة لحملة الدبلوم والبكالوريوس

الهيئة العامة لعقارات الدولة
هيئة عقارات الدولة
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أعلنت الهيئة العامة لعقارات الدولة (هيئة حكومية مرتبطة تنظيميًا برئيس مجلس الوزراء) عن طرح وظائف (إدارية وقانونية ومالية وهندسية) لحملة الدبلوم والبكالوريوس في الرياض على النحو التالي:اضافة اعلان

المسميات الوظيفية.. وظائف عقارات الدولة

تشمل الوظائف المتاحة في الهيئة العامة لعقارات الدولة العديد من المسميات الوظيفية كالتالي:

سكرتير تنفيذي

دبلوم في السكرتارية أو ما يعادله مع خبرة 4 سنوات.
 

مساعد محامي

بكالوريوس في القانون أو ما يعادله مع خبرة سنتين.
 

رئيس مهندسين نظم تقنية المعلومات

بكالوريوس في هندسة الحاسب الآلي أو ما يعادله مع خبرة 6 سنوات.
 

خبير مراجعة داخلية

بكالوريوس في المحاسبة أو إدارة الأعمال أو المالية أو ما يعادلهم مع خبرة 7 سنوات.
 

كبير أخصائي تطوير المواهب

بكالوريوس في الموارد البشرية أو إدارة الأعمال أو ما يعادلهم مع خبرة 6 سنوات.

نبذة عن الهيئة العامة لعقارات الدولة


تأسست الهيئة بصدور قرار مجلس الوزراء رقم 621 بتاريخ 24 من ذي الحجة 1439هـ الموافق 4 من سبتمبر 2018م بتحويل «مصلحة أملاك الدولة» إلى هيئة مستقلة ذات شخصية اعتبارية.
وترتبط تنظيميًا برئيس مجلس الوزراء، حيث منحت استقلالية الهيئة مرونة وصلاحيات أوسع في التنظيم والإشراف والرقابة على عقارات الدولة.
وتسهم الصلاحيات في استخدام عقارات الدولة بالشكل الأمثل، وتحويل المخزون العقاري الحكومي إلى فرصٍ تنموية واقتصادية.

طريقة التقديم

التقديم متاح حاليا من خلال الرابط التالي: اضغط هنا ويستمر حتى الاكتفاء بالعدد المطلوب.

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