التقديم الآن.. "عقارات الدولة" تطرح وظائف شاغرة لحملة الدبلوم والبكالوريوس

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أعلنت الهيئة العامة لعقارات الدولة (هيئة حكومية مرتبطة تنظيميًا برئيس مجلس الوزراء) عن طرح وظائف (إدارية وقانونية ومالية وهندسية) لحملة الدبلوم والبكالوريوس في الرياض على النحو التالي:
المسميات الوظيفية.. وظائف عقارات الدولةتشمل الوظائف المتاحة في الهيئة العامة لعقارات الدولة العديد من المسميات الوظيفية كالتالي:
سكرتير تنفيذيدبلوم في السكرتارية أو ما يعادله مع خبرة 4 سنوات.
مساعد محاميبكالوريوس في القانون أو ما يعادله مع خبرة سنتين.
رئيس مهندسين نظم تقنية المعلوماتبكالوريوس في هندسة الحاسب الآلي أو ما يعادله مع خبرة 6 سنوات.
خبير مراجعة داخليةبكالوريوس في المحاسبة أو إدارة الأعمال أو المالية أو ما يعادلهم مع خبرة 7 سنوات.
كبير أخصائي تطوير المواهببكالوريوس في الموارد البشرية أو إدارة الأعمال أو ما يعادلهم مع خبرة 6 سنوات.
نبذة عن الهيئة العامة لعقارات الدولة
تأسست الهيئة بصدور قرار مجلس الوزراء رقم 621 بتاريخ 24 من ذي الحجة 1439هـ الموافق 4 من سبتمبر 2018م بتحويل «مصلحة أملاك الدولة» إلى هيئة مستقلة ذات شخصية اعتبارية.
وترتبط تنظيميًا برئيس مجلس الوزراء، حيث منحت استقلالية الهيئة مرونة وصلاحيات أوسع في التنظيم والإشراف والرقابة على عقارات الدولة.
وتسهم الصلاحيات في استخدام عقارات الدولة بالشكل الأمثل، وتحويل المخزون العقاري الحكومي إلى فرصٍ تنموية واقتصادية.