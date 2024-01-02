التقديم الآن.. "عقارات الدولة" تطرح وظائف شاغرة لحملة الدبلوم والبكالوريوس

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أعلنت الهيئة العامة لعقارات الدولة (هيئة حكومية مرتبطة تنظيميًا برئيس مجلس الوزراء) عن طرح وظائف (إدارية وقانونية ومالية وهندسية) لحملة الدبلوم والبكالوريوس في الرياض على النحو التالي: اضافة اعلان





المسميات الوظيفية.. وظائف عقارات الدولة



سكرتير تنفيذي



مساعد محامي



رئيس مهندسين نظم تقنية المعلومات



خبير مراجعة داخلية



كبير أخصائي تطوير المواهب



نبذة عن الهيئة العامة لعقارات الدولة



طريقة التقديم

