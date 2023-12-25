التقديم الآن..التفاصيل ورابط التقديم لوظائف جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل

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أعلنت جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل، عن الحاجة للتعاون في التدريس في كليات الجامعة، مع بعض الكفاءات العلمية من خارج الجامعة. اضافة اعلان

وذلك على نظام العقود الفصلية أو الوحدات التدريسية، وفقًا للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.





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