التقديم الآن..التفاصيل ورابط التقديم لوظائف جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل

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أعلنت جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل، عن الحاجة للتعاون في التدريس في
كليات الجامعة، مع بعض الكفاءات العلمية من خارج الجامعة.
وذلك على نظام العقود الفصلية أو الوحدات التدريسية، وفقًا للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.
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تخصصات وظائف جامعة الإمام عبدالرحمن- هندسة
ميكانيكية.
- التصميم الصناعي.
- تصميم داخلي.
- وسائط متحركة.
- هندسة علم المواد.
- هندسة تصنيع.
- أمن المعلومات.
- نظم المعلومات.
- علوم الحاسب.
- إدارة مخاطر.
- ريادة الأعمال.
- حوكمة وامتثال.
- التأمين.
- سلاسل الإمداد.
- رياضيات تطبيقية.
- تاریخ حدیث.
- دراسات متحفية.
- تاريخ إسلامي.
- علاج جذور وأعصاب.
- جراحة الفم والوجه والفكين.
- الخدمات الطبية الطارئة.
- تقنية الأعصاب.
- علم النفس العصبي.
- آثار وسياحة
- العلاقات العامة.
- الصحافة والنشر الإلكتروني.
- علم المعلومات.
- علم الاجتماع.
- الخدمة الاجتماعية.
- اللغة الانجليزية.
- تصميم ورسم خدمات المباني باستخدام برنامج Revit.
شروط التقديم على وظائف جامعة الإمام عبدالرحمن
1- يجب أن يكون المتقدم حاصلاً على المؤهل العلمي المطلوب من جامعة مُعتمدة بنظام الانتظام الدراسي.
2- يجب ألا يقل التقدير في جميع الدرجات العلمية عن جيد جدًا.
3- إذا كانت المقررات المطلوب تدريسها تقدم باللغة الإنجليزية، فيجب أن يكون المتقدم حاصلاً على الأقل على درجة 400 في اختبار اللغة الإنجليزية التوفل TOEFL أو ما يعادلها في اختبار الايلتس IELTS.
4- المتقدم للتدريس في الكليات الصحية يجب أن يكون حاصلاً على تصنيف في التخصص ساري المفعول من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
5- يجب ألا يكون المتقدم يعمل حاليًا، وإذا كان يعمل فيجب تقديم موافقة خطية رسمية من صاحب العمل تفيد بعدم ممانعة جهة عمله للعمل كمتعاون في التدريس بالجامعة.
6- بالنسبة لغير السعوديين فيجب أن يكون لديه إقامة سارية المفعول ومصرح له بالعمل.
7- ألا يكون قد صدر بحق المتقدم للتعاون أي حكم قضائي له علاقة بالإخلال بالشرف والأمانة، أو صدر بحقه أي قرار تأديبي من جهة عمله خلال آخر خمس سنوات.
8- يحق للكليات إضافة أي شروط مرتبطة بالتخصص للمفاضلة بين المتقدمين.
موعد التقديمبدأ التقديم اليوم الاثنين بتاريخ 1445/06/12هـ الموافق 2023/12/25م وينتهي
التقديم يوم السبت (الساعة 11:00 مساءً بتاريخ 1445/06/17هـ الموافق 2023/12/30م.
طريقة التقديممن خلال الرابط التالي:
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