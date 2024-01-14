التعليم تعلن عن أكثر من 100 وظيفة عبر برنامج التدريب على رأس العمل

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أعلنت وزارة التعليم عن فتح باب التقديم لشغل أكثر من (100) وظيفة عبر برنامج التدريب على رأس العمل (تمهير) في مقر الوزارة والإدارات التعليمية للرجال والنساء حملة الدبلوم والبكالوريوس في مختلف التخصصات على النحو التالي: اضافة اعلان





وظائف وزارة التعليم:



المسميات الوظيفية:



الفئات المستهدفة:



الشروط لشغل الوظائف:



مزايا برنامج تمهير:



نبذة عن تمهير:



طريقة التقديم:

