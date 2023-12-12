الترخيص لأول شركة دفع آجل في قطاع التعليم

أ أ
منح البنكُ المركزي السعودي “ساما” التصريحَ لشركة الجيل الرقمي لتقنية
المعلومات “جيل باي”، بمزاولة نشاط الدفع الآجل، في قطاع التعليم.
تتولى الشركة الدفع للمداس ثم تحصلها على أقساطوتعتمد الشركة على نموذج الدفع مقدما للمدارس بينما تتولى تقسم الدفعات إلى
أقساط على المستفيدين.
وتوفر جيل وسيلة دفع ميسرة لأولياء الأمور مما يزيد جاذبية المدرسة في قطاع قطاع التعليم، كما تعمل على تسهيل عملية الدفع، وتعفي المدارس من أعباء تحصيل الرسوم الدراسية من اولياء الأمور.
7 شركات تزاول نشاط التمويل المرخصإضافة إلى أن هذا التصريح يبلغ إجمالي عدد الشركات المصرح لها بمزاولة هذا
النشاط 7 شركات، فيما يصبح عدد شركات التمويل المرخص المصرحة في المملكة 58 شركة.
ويأتي هذا القرار في إطار سعي البنك المركزي السعودي إلى دعم وتمكين قطاع شركات الدفع الآجل، وشركات التمويل والتقنية المالية بشكل عام.
رفع مستوى مروتة التعاملات الماليةورفع مستوى فاعلية ومرونة التعاملات المالية، ويساهم في تمكين وتشجيع
الابتكار في الخدمات المالية المقدمة، في سبيل تحقيق أهداف تعزيز مستوى الشمول
المالي في المملكة.ل
ويؤكد البنكُ المركزي السعودي أهميةَ التعامل مع المؤسسات المالية المرخصة أو المصرح لها من قبل (ساما ) ، ويمكن التحقّق من ذلك عبر زيارة الموقع الإلكتروني.
إدارة المصروفات بكفاءة لتحقيق التوازن الماليكما يؤكد على استلام المدفوعات مُقدمًا مما يتيح إدارة المصروفات بكفاءة
لتحقيق التوازن المالي والتخطيط المالي الأفضل.
وتوفر جيل وسيلة دفع ميسرة لأولياء الأمور مما يزيد جاذبية المدرسة في قطاع قطاع التعليم. كما يُسهل جيل عملية الدفع ويُلغي الحاجة إلى التعامل مع أعباء تحصيل الرسوم الدراسية من أولياء الأمور.
"تواصل" تطلق قناة إخبارية عبر "واتساب".. اشترك الآن