الترخيص لأول شركة دفع آجل في قطاع التعليم

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منح البنكُ المركزي السعودي “ساما” التصريحَ لشركة الجيل الرقمي لتقنية المعلومات “جيل باي”، بمزاولة نشاط الدفع الآجل، في قطاع التعليم. اضافة اعلان





تتولى الشركة الدفع للمداس ثم تحصلها على أقساط



7 شركات تزاول نشاط التمويل المرخص



رفع مستوى مروتة التعاملات المالية



إدارة المصروفات بكفاءة لتحقيق التوازن المالي



وتعتمد الشركة على نموذج الدفع مقدما للمدارس بينما تتولى تقسم الدفعات إلى أقساط على المستفيدين.وتوفر جيل وسيلة دفع ميسرة لأولياء الأمور مما يزيد جاذبية المدرسة في قطاع قطاع التعليم، كما تعمل على تسهيل عملية الدفع، وتعفي المدارس من أعباء تحصيل الرسوم الدراسية من اولياء الأمور.إضافة إلى أن هذا التصريح يبلغ إجمالي عدد الشركات المصرح لها بمزاولة هذا النشاط 7 شركات، فيما يصبح عدد شركات التمويل المرخص المصرحة في المملكة 58 شركة.ويأتي هذا القرار في إطار سعي البنك المركزي السعودي إلى دعم وتمكين قطاع شركات الدفع الآجل، وشركات التمويل والتقنية المالية بشكل عام.ورفع مستوى فاعلية ومرونة التعاملات المالية، ويساهم في تمكين وتشجيع الابتكار في الخدمات المالية المقدمة، في سبيل تحقيق أهداف تعزيز مستوى الشمول المالي في المملكة.لويؤكد البنكُ المركزي السعودي أهميةَ التعامل مع المؤسسات المالية المرخصة أو المصرح لها من قبل (ساما ) ، ويمكن التحقّق من ذلك عبر زيارة الموقع الإلكتروني.كما يؤكد على استلام المدفوعات مُقدمًا مما يتيح إدارة المصروفات بكفاءة لتحقيق التوازن المالي والتخطيط المالي الأفضل.وتوفر جيل وسيلة دفع ميسرة لأولياء الأمور مما يزيد جاذبية المدرسة في قطاع قطاع التعليم. كما يُسهل جيل عملية الدفع ويُلغي الحاجة إلى التعامل مع أعباء تحصيل الرسوم الدراسية من أولياء الأمور.