التدريب التقني يعلن مواعيد القبول والتسجيل بالكليات والمعاهد للعام 1445هـ

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أعلنت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني عن مواعيد القبول والتسجيل بالكليات والمعاهد للفصل التدريبي الثاني من العام 1445هـ، وذلك وفقًا للتفاصيل وطريقة التسجيل الموضحة أدناه. اضافة اعلان





* البرامج:



* ملاحظة:



* طريقة التسجيل:

