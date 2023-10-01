الأحد، 16 ربيع الأول 1445 ، 01 أكتوبر 2023

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صحيفة تواصل الالكترونية

التدريب التقني يعلن مواعيد القبول والتسجيل بالكليات والمعاهد للعام 1445هـ

90-9-9
المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني
أ أ
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أعلنت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني عن مواعيد القبول والتسجيل بالكليات والمعاهد للفصل التدريبي الثاني من العام 1445هـ، وذلك وفقًا للتفاصيل وطريقة التسجيل الموضحة أدناه.اضافة اعلان

* البرامج:

1- برامج الدبلوم "صباحي / مسائي".
2- دبلوم وبرامج المعاهد الصناعية والعمارة والتشييد الثانوية "صباحي".
* المواعيد:

1- برامج الدبلوم "صباحي / مسائي":
- يبدأ التقديم بمشيئة الله يوم الأحد بتاريخ 1445/03/30هـ الموافق 2023/10/15م وينتهي التقديم يوم الأربعاء بتاريخ 1445/04/03هـ الموافق 2023/10/18م.
2- دبلوم وبرامج المعاهد الصناعية والعمارة والتشييد الثانوية "صباحي":
- يبدأ التقديم بمشيئة الله يوم الأحد بتاريخ 1445/03/30هـ الموافق 2023/10/15م وينتهي التقديم يوم الأربعاء بتاريخ 1445/04/03هـ الموافق 2023/10/18م.

* ملاحظة:

- وأوضحت المؤسسة أن جميع إجراءات القبول إلكترونية بدءًا من تقديم الطلب حتى إصدار الرقم التدريبي للمقبولين ،وذلك عبر البوابة الإلكترونية "قبولي" على موقع المؤسسة الإلكتروني.

* طريقة التسجيل:

- خلال الفترة الموضحة أعلاه من خلال الدخول على هذا الرابط، (اضغط هنا).

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