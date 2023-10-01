التدريب التقني يعلن مواعيد القبول والتسجيل بالكليات والمعاهد للعام 1445هـ

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أعلنت
المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني عن مواعيد القبول والتسجيل بالكليات والمعاهد
للفصل التدريبي الثاني من العام 1445هـ، وذلك وفقًا للتفاصيل وطريقة التسجيل الموضحة
أدناه.
* البرامج:1- برامج
الدبلوم "صباحي / مسائي".
2- دبلوم وبرامج المعاهد الصناعية والعمارة والتشييد الثانوية "صباحي".
* المواعيد:
1- برامج الدبلوم "صباحي / مسائي":
- يبدأ التقديم بمشيئة الله يوم الأحد بتاريخ 1445/03/30هـ الموافق 2023/10/15م وينتهي التقديم يوم الأربعاء بتاريخ 1445/04/03هـ الموافق 2023/10/18م.
2- دبلوم وبرامج المعاهد الصناعية والعمارة والتشييد الثانوية "صباحي":
- يبدأ التقديم بمشيئة الله يوم الأحد بتاريخ 1445/03/30هـ الموافق 2023/10/15م وينتهي التقديم يوم الأربعاء بتاريخ 1445/04/03هـ الموافق 2023/10/18م.