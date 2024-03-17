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"التدريب التقني" توفر أكثر من 18 ألف فرصة وظيفية للخريجين في شهر فبراير

التدريب التقني
المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني
أ أ
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أوضحت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني أنها وفرت (18.168) فرصة وظيفية بالتنسيق مع القطاع الخاص لخريجي وخريجات برامج التدريب التقني، وذلك خلال شهر فبراير من العام الجاري.اضافة اعلان

التحاق الخريجين بسوق العمل

 وأضافت المؤسسة أنها تعمل على تنفيذ عدة برامج ومبادرات لتسهيل التحاق الخريجين بسوق العمل منها مبادرة " فرصة عمل لكل خريج "، فيما تمّ إنشاء مكاتب للتنسيق الوظيفي في مختلف الكليات والمعاهد التابعة لها تعمل على تفعيل برامج التعاون والشراكات مع قطاعات الأعمال، وذلك لإيجاد فرص عمل مناسبة للخريجين والخريجات .
 وأبرمت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني (29) مذكرة تفاهم مع عدة شركات خلال الشهر ذاته، كما تمّ تنفيذ (63) برنامجاً لتهيئة الخريجين للدخول في سوق العمل، إضافة ً إلى عقد (158) لقاءً مع مسؤولي الموارد البشرية في عدة جهات بهدف بحث سبل التعاون والشراكة لاستقطاب خريجي برامج التدريب التقني .


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