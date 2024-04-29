التجنيد الموحد.. وزارة الدفاع تدعو هؤلاء للالتحاق في الخدمة العسكرية

أعلنت
وزارة الدفاع، ممثلة في "الإدارة العامة للقبول والتجنيد بالقوات
المسلحة"، عن فتح باب القبول والتجنيد الموحد في القوات المسلحة وأفرعها خلال
العام 1445هـ للالتحاق في الخدمة العسكرية من رتبة "جندي" إلى رتبة
"رقيب" على النحو التالي:
وزارة الدفاع تفتح باب القبول في التجنيد الموحد على 5 رتب-
مختلف التخصصات.
التخصصات
المطلوبة
المؤهلات
المستهدفة-
الثانوية العامة والتجارية والصناعية.
- الدبلوم.
- البكالوريوس.
شروط
القبول في وظائف وزارة الدفاع-
أن يكون لائقًا طبيًا للخدمة العسكرية.
- أن لا يكون موظفًا في أي جهة حكومية.
- أن لا يكون متزوجًا من غير سعودية.
- حصوله على المؤهلات العلمية المطلوبة للوظيفة.
- أن يجتاز جميع إجراءات واختبارات القبول وفقًا للشروط المحددة.
- أن تتوفر في الفرد الفني المؤهلات التي تحددها اللائحة التنفيذية.
- أن يكون سعودي الأصل والمنشأ ويستثنى من شرط المنشأ من نشأ مع والده أثناء خدمته للدولة خارج المملكة.
- أن يكون حسن السيرة والسلوك غير محكوم عليه بالإدانة في جريمة مخلة بالشرف والأمانة.
- أن لا يقل عمره عن "ثمانية عشر" عامًا ولا يزيد عن الشرط الخاص بالوظيفة.
- ألا يكون قد فصل من القطاعات العسكرية، ولم يسبق له الالتحاق بالخدمة العسكرية.
- اجتياز المقابلة الشخصية واختبار اللياقة البدنية واختبار التخصص.
- أن يتناسب طول المتقدم مع وزنه بحيث يكون الحد الأدنى للطول (160) سم.
الرتب
المستهدفة1 –
جندي.
2 - جندي أول.
3 – عريف.
4 - وكيل رقيب.
5 – رقيب.
المساعدة-
للاطلاع على التخصصات المطلوبة في العام السابق (اضغط هنا).
- للاطلاع على طريقة وخطوات التقديم (اضغط هنا)
- للاطلاع على الأسئلة المتكررة (اضغط هنا).
أفرع
القوات المسلحة1 -
القوات البرية الملكية.
2 - القوات البحرية الملكية.
3 - قيادة القوات المشتركة.
4 - قوات الدفاع الجوي الملكي.
5 - قوة الصواريخ الإستراتيجية الملكية.
6 - الإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة.
ملاحظات مهمة-
لا توجد أفضلية في أسبقية التسجيل (التسجيل متساوي طوال فترة التقديم).
- لزيادة فرص القبول يمكن التقديم على جميع أفرع القوات المسلحة واختيار أكثر من وظيفة بالدخول على كل فرع وتحديد الرغبات.
- في حال عدم ظهور الوظائف بعد التسجيل يرجى إعادة الدخول والمحاولة مرة أخرى.
- لا توجد أرقام طلبات بعد التقديم أو رسائل نصية وفي حال اختيار الوظائف المتوافقة ستظهر الحالة في الصفحة الرئيسة (تحت الإجراء)، ويمكنك متابعة حالة الطلب من خلال تسجيل الدخول.