التجنيد الموحد.. وزارة الدفاع تدعو هؤلاء للالتحاق في الخدمة العسكرية

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أعلنت وزارة الدفاع، ممثلة في "الإدارة العامة للقبول والتجنيد بالقوات المسلحة"، عن فتح باب القبول والتجنيد الموحد في القوات المسلحة وأفرعها خلال العام 1445هـ للالتحاق في الخدمة العسكرية من رتبة "جندي" إلى رتبة "رقيب" على النحو التالي:





وزارة الدفاع تفتح باب القبول في التجنيد الموحد على 5 رتب

التخصصات المطلوبة



المؤهلات المستهدفة



شروط القبول في وظائف وزارة الدفاع



- مختلف التخصصات.- الثانوية العامة والتجارية والصناعية.- الدبلوم.- البكالوريوس.- أن يكون لائقًا طبيًا للخدمة العسكرية.- أن لا يكون موظفًا في أي جهة حكومية.- أن لا يكون متزوجًا من غير سعودية.- حصوله على المؤهلات العلمية المطلوبة للوظيفة.- أن يجتاز جميع إجراءات واختبارات القبول وفقًا للشروط المحددة.- أن تتوفر في الفرد الفني المؤهلات التي تحددها اللائحة التنفيذية.- أن يكون سعودي الأصل والمنشأ ويستثنى من شرط المنشأ من نشأ مع والده أثناء خدمته للدولة خارج المملكة.- أن يكون حسن السيرة والسلوك غير محكوم عليه بالإدانة في جريمة مخلة بالشرف والأمانة.- أن لا يقل عمره عن "ثمانية عشر" عامًا ولا يزيد عن الشرط الخاص بالوظيفة.- ألا يكون قد فصل من القطاعات العسكرية، ولم يسبق له الالتحاق بالخدمة العسكرية.

- اجتياز المقابلة الشخصية واختبار اللياقة البدنية واختبار التخصص.

- أن يتناسب طول المتقدم مع وزنه بحيث يكون الحد الأدنى للطول (160) سم.





الرتب المستهدفة



المساعدة



أفرع القوات المسلحة



ملاحظات مهمة



طريقة التقديم

