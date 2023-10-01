التجارة تحذّر من مواقع وهمية وأشخاص يحتالون على المستهلكين

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حذرت وزارة التجارة من التعامل مع مواقع وهمية وأشخاص ينتحلون صفة الوزارة ويحتالون على المستهلكين.

وقالت الوزارة: "نحذّر من مواقع وهمية وأشخاص ينتحلون صفة وزارة التجارة؛ تدّعي استقبال بلاغات المستهلكين".

حالات التحايل اضافة اعلان



معلومات سرية



وأعلنت الوزارة مرارًا، رصدها لعدد من حالات التحايل وقع ضحيتها مستهلكون نتيجة مشاركة معلوماتهم الخاصة في مواقع وصفحات وهمية ومزيفة:تزعم صلتها بالوزارة وقدرتها على إعادة الأموالأو تقديم معلومات شخصية وبلاغات في مواقع وهميةأو بمشاركة معلومات البلاغ في مواقع التواصلأو بالاستجابة لاتصالات من خارج المملكة عبر برامج احتيالية "يضاف لها أي رقم ليظهر لدى مستقبل الاتصال".وتقول الوزارة إن هذه الجهات تتبع أساليب احتيالية للحصول على معلومات سرية مثل: "الحساب البنكي أو كلمات المرور أو رموز التحقق".وأكدت وزارة التجارة، أنها لا تطلب مطلقًا أرقام الحسابات أو البطاقات البنكية، أو كلمات المرور ورموز التحقق التي تصل للأفراد عبر البنوك الخاصة بهم.