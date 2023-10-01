الأحد، 16 ربيع الأول 1445 ، 01 أكتوبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

صحيفة تواصل الالكترونية

التجارة تحذّر من مواقع وهمية وأشخاص يحتالون على المستهلكين

وزارة التجارة
وزارة التجارة
أ أ
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

حذرت وزارة التجارة من التعامل مع مواقع وهمية وأشخاص ينتحلون صفة الوزارة ويحتالون على المستهلكين.
وقالت الوزارة: "نحذّر من مواقع وهمية وأشخاص ينتحلون صفة وزارة التجارة؛ تدّعي استقبال بلاغات المستهلكين".

 

حالات التحايلاضافة اعلان

وأعلنت الوزارة مرارًا، رصدها لعدد من حالات التحايل وقع ضحيتها مستهلكون نتيجة مشاركة معلوماتهم الخاصة في مواقع وصفحات وهمية ومزيفة:
تزعم صلتها بالوزارة وقدرتها على إعادة الأموال
أو تقديم معلومات شخصية وبلاغات في مواقع وهمية
 أو بمشاركة معلومات البلاغ في مواقع التواصل
أو بالاستجابة لاتصالات من خارج المملكة عبر برامج احتيالية "يضاف لها أي رقم ليظهر لدى مستقبل الاتصال".

معلومات سرية

وتقول الوزارة إن هذه الجهات تتبع أساليب احتيالية للحصول على معلومات سرية مثل: "الحساب البنكي أو كلمات المرور أو رموز التحقق".
وأكدت وزارة التجارة، أنها لا تطلب مطلقًا أرقام الحسابات أو البطاقات البنكية، أو كلمات المرور ورموز التحقق التي تصل للأفراد عبر البنوك الخاصة بهم.

اقرأ أيضا

حساب المواطن
1:44 م الأحد، 01 أكتوبر 2023

توضيح مهم من حساب المواطن بخصوص قيمة الدعم

EoeOAKzXEAAtG4K
12:36 م الأحد، 01 أكتوبر 2023

خدمة اليوم.. 5 خطوات للحصول على التأشيرات التعويضية

سكني
12:11 م الأحد، 01 أكتوبر 2023

3 حالات لتوقف صرف الدعم السكني

جامعة الملك عبدالعزيز
10:08 ص الأحد، 01 أكتوبر 2023

رابط التقديم.. جامعة الملك عبد العزيز تطرح 84 وظيفة لحملة البكالوريوس

اقرأ أيضا

"الصحة" تحدد كيفية منح الإجازة المرضية

سارع بالتقديم.. "عقارات الدولة" تطرح وظائف إدارية وقانونية لهؤلاء

الهيئة العامة لعقارات الدولة تعلن عن وظائف شاغرة.. التفاصيل ورابط التقديم

المركز السعودي لزراعة الأعضاء يعلن عن وظائف إدارية وطبية شاغرة

الهيئة الملكية بالجبيل تعلن عن وظائف بعدة تخصصات

كلمات البحث
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

أخبار ذات صلة

الدعم السكني 4:01 م الخميس، 07 سبتمبر 2023

بشرى سارة.. "سكني" يُتيح 8280 قطعة أرض مجانية بمناطق المملكة

سكني 3:06 م الخميس، 07 سبتمبر 2023

كيف تستفيد من برنامج الإسكان الميسر؟.. تعرف على الشروط والتفاصيل

الضمان الاجتماعي المطور 10:02 ص الثلاثاء، 05 سبتمبر 2023

تعرف على موعد صرف الضمان الاجتماعي والفئات المستحقة له

هدف 2:42 م الأحد، 03 سبتمبر 2023

"هدف" يوضح حقيقة إيقاف إعانة البحث عن عمل بعد مرور عامين من التخرج

اقرأ أيضا

برنامج العمل عن بعد
5:14 م السبت، 30 سبتمبر 2023

لحملة مختلف المؤهلات.. فرص عمل عبر برنامج العمل عن بُعد

مستشفى الملك فيصل التخصصي
3:28 م السبت، 30 سبتمبر 2023

فرص عمل متنوعة في مستشفى الملك فيصل التخصصي.. رابط التقديم

حساب المواطن
2:05 م السبت، 30 سبتمبر 2023

يدخل له عوائد مالية من إيجار شقق بمنزله.. هل يؤثر على دعم المواطن؟

هيئة كفاءة الإنفاق
1:29 م السبت، 30 سبتمبر 2023

للمواطنين فقط.. وظائف في هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة

اهغغغ88غ
3:18 م الأحد، 01 أكتوبر 2023

تنبيه عاجل لـ "التعليم" بشأن الطالب المتغيب بدون عذر مقبول

أخبار السعودية
2:23 م الأحد، 01 أكتوبر 2023

أخبار السعودية.. موعد إيداع معاشات التأمينات وتأخر وثيقة التأمين على المركبات

حساب المواطن
1:44 م الأحد، 01 أكتوبر 2023

توضيح مهم من حساب المواطن بخصوص قيمة الدعم

النيابة 1
1:27 م الأحد، 01 أكتوبر 2023

عاجل.. إيقاف تنظيم إجرامي يضم رجال أعمال احتالوا على مواطن بـ23 مليون ريال

ميزانية 2024
1:02 م الأحد، 01 أكتوبر 2023

بعد الإعلان عن الميزانية.. سيناريوهات إيرادات المملكة في 2024

EoeOAKzXEAAtG4K
12:36 م الأحد، 01 أكتوبر 2023

خدمة اليوم.. 5 خطوات للحصول على التأشيرات التعويضية