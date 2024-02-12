الإثنين، 02 شعبان 1445 ، 12 فبراير 2024

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صحيفة تواصل الالكترونية

التجارة تحذر من مواقع وأشخاص وهمية ينتحلون صفتها للاحتيال على المواطنين

وزارة التجارة
وزارة التجارة
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حذرت وزارة التجارة من مواقع وهمية وأشخاص ينتحلون صفة وزارة التجارة، مستغلين محركات البحث ويدعون من خلالها استقبال بلاغات المستهلكين.اضافة اعلان
جاء ذلك على صفحة الوزارة الرسمية في "إكس"، حيث طالبت بالإبلاغ عن مثل هؤلاء من خلال قنوات الإتصال الرسمية عبر الرقم الموحد للوزارة 1900، أو من خلال تطبيق بلاغ تجاري.

تقديم موسم تخفيضات شهر مضان والعيد

أعلنت وزارة التجارة تقديم موسم تخفيضات شهر رمضان المبارك وعيد الفطر لتكون متاحة للمستهلكين ابتداءً من شهر شعبان المقبل، وذلك لتحفيز التسوق المبكر.

التقديم على تراخيص التخفيضات:

ويمكن للمنشآت التجارية والمتاجر الإلكترونية الآن التقديم للحصول على تراخيص التخفيضات بشكل إلكتروني من خلال: sales.mc.gov.sa.
وسيبدأ موسم التخفيضات لرمضان والعيد للمستهلكين من 10 شعبان 1445هـ (20 فبراير 2024م) وحتى 5 شوال 1445هـ (14 أبريل 2024م).

تمكين المنشآت والمتاجر من الحصول على التراخيص

ويهدف التقديم الإلكتروني إلى تمكين المنشآت والمتاجر للحصول على تراخيص التخفيضات بسهولة، وطباعتها وإبرازها للمستهلك، دون فقدان أيام من الرصيد السنوي للتخفيضات، كما يمكن تقديم الموسم هذا العام المتسوقين في التجارة الإلكترونية من الحصول على منتجاتهم في وقت مبكر.

التأكد من التخفيض:

ويمكن للمستهلك التحقق من نظامية وصحة التخفيضات من خلال مسح "الباركود" الظاهر في ترخيص التخفيضات، بكاميرا الجوال لتظهر له جميع البيانات المتعلقة بالتخفيضات التي تشمل "نوع ونسبة التخفيضات، ومدتها، بالإضافة إلى بيانات المنشأة".
وأكدت الوزارة استمرار الجولات التفتيشية للتحقق من نظامية التخفيضات والرقابة عليها في جميع مناطق المملكة.

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