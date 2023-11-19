الأحد، 05 جمادى الأولى 1445 ، 19 نوفمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

التبرعات الشعبية لإغاثة الفلسطينيين تتجاوز 513 مليون ريال

الحملة الشعبية للتبرع للفلسطينيين
حملة التبرعات الشعبية لإغاثة الفلسطينيين
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

تواصلت التبرّعات لـ "الحملة الشعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة" التي أطلقها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- قبل أكثر من أسبوعين بوتيرة متسارعة. اضافة اعلان
ووصل حجم التبرعات حتى الآن إلى أكثر من 513 مليون ريال، في مستهل الأسبوع الثالث على انطلاقها.
وبلغ مجموع المتبرعين حتى صباح اليوم الأحد 838 ألفًا و205 شخصًا، بحصيلة تبرعات أولية 513 مليونًا و390 ألفًا و608 ريالات.

إطلاق حملة تبرعات لإغاثة الفلسطينيين

ووجّه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظهما الله – الدعوة بإطلاق حملة تبرعات شعبية عبر منصة "ساهم"، التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، لإغاثة الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة.
وأعلن المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على المركز الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، خلال التدشين، عن تبرع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- لهذه الحملة بمبلغ قدره 30 مليون ريال.
كما أعلن عن تبرع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله- بمبلغ 20 مليون ريال.

قنوات التبرع للحملة

وأوضح أنه سيجري جمع التبرعات عبر منصة "ساهم" التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة، وكذلك من خلال تطبيق "ساهم" أو الحساب البنكي الموحد المخصص للحملة، أو عبر قنوات التبرع المتعددة الموجودة على موقع المركز؛ مبيناً أن المركز لا يقتطع من التبرعات أي رسوم إدارية، وتصل إلى مستحقيها كاملة.
ويمكن التبرع للحملة عبر منصة "ساهم" على الرابط الإلكتروني التالي: https://sahem.ksrelief.org/Gaza.
 كما يمكن للمتبرعين إرسال حوالاتهم بشكل مباشر من خلال الحساب البنكي الخاص بالحملة (SA5580000504608018899998) مصرف الراجحي
 أو تحميل تطبيق "ساهم" على أجهزة الجوال عبر متجري أبل وجوجل بلاي.
https://sahem.ksrelief.org/Pages/ProgramDetails/1ca8852b-9e6d-ee11-b83f-005056ac5498

اقرأ أيضا

الراتب - ريال 0 عملة
10:09 ص الأحد، 19 نوفمبر 2023

عاجل.. بالأرقام.. تعرف على أقصى مبلغ للجمع بين المعاش والدخل من العمل

الضمان الاجتماعي المطور
8:07 ص الأحد، 19 نوفمبر 2023

عاجل.. شرط منح المطلقة التي ليس لديها أبناء معاش الضمان الاجتماعي

وزارة الطاقة السعودية
12:50 ص الأحد، 19 نوفمبر 2023

وزارة الطاقة تعلن عن 39 وظيفة شاغرة في مختلف التخصصات

الموارد البشرية
7:02 م السبت، 18 نوفمبر 2023

عاجل..بهذه الطريقة.. يتم دراسة أهلية المطلقة التي ليس لها أبناء في الضمان الاجتماعي

اقرأ أيضا

برنامج ريف: 8 منتجات وأنشطة مشمولة بالدعم في منطقة الجوف

عاجل.. رواتب تقترب من 10 آلاف ريال.. وظائف في الهيئة الملكية بالجبيل الصناعية

هل يتوقف دعم حساب المواطن مع العام الجديد؟ البرنامج يعلق

عاجل.. اليوم آخر فرصة.. رابط التقديم في وظائف أمانة جدة

غداً آخر فرصة.. وظائف شاغرة في أمانة جدة بالمرتبة السابعة عبر "جدارات"

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

اقرأ أيضا

إصابات العمل
9:31 م الجمعة، 17 نوفمبر 2023

"التأمينات" تحدد شرط عاجل لصرف التعويض في إصابات العمل

images
8:20 م الجمعة، 17 نوفمبر 2023

بالخطوات.. أسهل طريقة للإبلاغ عن الوثائق المفقودة عبر أبشر

يبءرءير
8:12 م الجمعة، 17 نوفمبر 2023

عاجل.. أرامكو تُعلن عن تدريب وتوظيف مع توفير سكن براتب مميز

حساب المواطن
7:50 م الجمعة، 17 نوفمبر 2023

خطوة بخطوة.. كيفية إضافة التابع إلى حساب المواطن

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

الراتب - ريال 0 عملة
10:09 ص الأحد، 19 نوفمبر 2023

عاجل.. بالأرقام.. تعرف على أقصى مبلغ للجمع بين المعاش والدخل من العمل

الحزام الناري
9:45 ص الأحد، 19 نوفمبر 2023

عاجل.. قبل أن يتطور إلى مرض خطير.. أماكن الحصول على لقاح الحزام الناري

ايلون ماسك1
9:30 ص الأحد، 19 نوفمبر 2023

"لقد قلتُ الحقيقة الفعلية".. عقاب جماعي على "إيلون ماسك" لهذا السبب

شوري
8:59 ص الأحد، 19 نوفمبر 2023

تقارير اقتصادية على طاولة نقاشات "الشورى" غدًا

الضمان الاجتماعي المطور
8:07 ص الأحد، 19 نوفمبر 2023

عاجل.. شرط منح المطلقة التي ليس لديها أبناء معاش الضمان الاجتماعي

أمطار المملكة
7:17 ص الأحد، 19 نوفمبر 2023

عاجل.. توقعات "الأرصاد": أمطار وسيول على الرياض ومكة والمدينة و8 مناطق