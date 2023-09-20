التأمينات: 4 حالات لصرف معاش الدفعة الواحدة للمستفيد

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حددت المؤسسة العامة للتأمينات ضوابط صرف معاش الدفعة للمستفيدين المستوفين للشروط لصرف المعاش.

جاء ذلك في رد من التأمينات عبر حسابها الرسمي "العناية بالعملاء"، ردا على سؤال مستفيد استفسر بشأن مدى أحقيته في صرف معاش الدفعة الواحدة بعد إنهاء التعاقد. اضافة اعلان

وأوضحت مؤسسة التأمينات أن شروط صرف الدفعة الواحدة للمشترك قبل بلوغ سن الستين أو حدوث عجز تشمل التالي :





شروط صرف تعويض الدفعة الواحدة للمشترك



لو سمحتو انا لي سنتين موظفه والان انا انهيت العقد ولست على راس العمل ابي طريقة اخذ مستحقاتي من التامينات — شموخ..🦋 (@ixBX6ELkuMa3znL) September 18, 2023

يحق للمشترك الذي ترك العمل الخاضع للنظام تسلم تعويض الدفعة الواحدة دون انتظار بلوغ سن الستين أو حدوث عجز وذلك وفقاً للحالات التالية:- المنتقل إلى عمل خاضع لنظام التقاعد المدني أو لنظام التقاعد العسكري وكانت مدة اشتراكه في نظام التأمينات الاجتماعية أقل من سنة- من صدر بحقه حكم أو أمر من صاحب الصلاحية بالسجن مدة5 سنوات فأكثر وكانت مدة اشتراكه أقل من (120) شهراً- المشتغل بالأعمال الشاقة أو الضارة بالصحة وفق الشروط المحددة لذلك- من أسقطت عنه الجنسية السعودية