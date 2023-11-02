التأمينات: هذه أقل مدة يمكن ضمها لمعاش التقاعد

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حددت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، أقل مدة يمكن ضمها لمعاش التقاعد.

وتتمثل الشروط وفق ما أعلنت عبر حسابها في منصة "إكس" في الآتي:

وجود خدمة سابقة لا تقل عن (12شهرًا) خاضعة لنظامي التقاعد المدني أو العسكري ولم يعوض عنها. اضافة اعلان

أن يكون مقدم الطلب خاضعًا لنظام التأمينات الاجتماعية ولا يزال على رأس العمل.



حياك الله

وجود خدمة سابقة لا تقل عن (12شهر) خاضعة لنظامي التقاعد المدني أو العسكري ولم يعوض عنها.

أن يكون مقدم الطلب خاضعاً لنظام التأمينات الاجتماعية ولا يزال على رأس العمل

يمكنك زيارة الرابط أعلاه لتفاصيل أكثر

نسعد بخدمتك — العناية بالعملاء (@GosiCare) November 2, 2023

شروط صرف معاش التقاعد



احتساب معاش التقاعد



ويحق للمشترك طلب صرف معاش التقاعد إذا توافرت لديه الشروط التالية:-بلوغ المشترك سن الستين أو تجاوزها.-التوقف عن مزاولة أي عمل خاضع للنظام.-أن تكون له مدة اشتراك في النظام لا تقل عن 120 شهرًا، أو 60 شهرًا على الأقل مع إضافة مدة اعتبارية "مكملة" لـ 120 شهرًا عند بلوغ سن الستين.يحسب معاش التقاعد على النحو الآتي:أ- معاش الفترة قبل (1/1/1422هـ).)متوسط الأجور خلال السنتين الأخيرتين من كامل مدة الاشتراك * عدد أشهر الاشتراك السابقة ÷ 600(وفي حال وجود معالين يضاف نسبة (10%) من المعاش للمعال الواحد، ونسبة (15%) للإثنين، ونسبة (20%) لثلاثة معالين أو أكثر.ب- معاش الفترة بعد (1/1/1422هـ).)متوسط الأجور خلال السنتين الأخيرتين من كامل مدة الاشتراك * عدد أشهر الاشتراك اللاحقة ÷ 480(.وناتج الفقرتين (أ، ب) هو المعاش الإجمالي للمشترك، وإذا قل المجموع عن (1,983.75) ريال يتم رفعه إلى هذا القدر.ويحق للمشترك صرف معاش تقاعد إذا توفر لديه مدة اشتراك لا تقل عن (60) شهرًا مع إضافة مدة اعتبارية مكملة لـ (120) شهرًا يتم تأدية قيمتها.