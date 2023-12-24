"التأمينات" لا تقدم دعم لرواتب المشتركين من المواطنين في المنشآت.. توضيح مهم

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تفاعل حساب التأمينات الاجتماعية، مع سؤال أحد الماوطنين قال فيه :" سجلت موظف جديد عندي ، وبداية الشهر سجلته في التأمينات متى ينزل له دعم التأمينات؟".

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التأمينات الاجتماعية



تحديد المسميات التأمنيية

صرف رواتب المتقاعدين لشهر ديسمبر



موعد صرف رواتب المتقاعدين ديسمبر 2023

الاستعلام عن رواتب المتقاعدين



ما أهم شروط الحصول على راتب التقاعد



ورد الحساب بالقول :" عفواً المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لا تقدم دعم لرواتب المشتركين السعوديين في المنشآت".وفي وقت سابق، حددت المؤسسة العامة للتأمينات طريقة معرفة المسميات التأمينية المتاحة لأصحاب الأعمال.جاء ذلك في رد من التأمينات، عبر حساب العناية بالعملاء على سؤال مستفيد استفسر بشأن المسميات التأمينية للمشتركين.وأجابت التأمينات، بقولها: "حياك الله، يمكن لصاحب العمل الاطلاع على قائمة المسميات المتاحة في النظام من القائمة المنسدلة في خانة المسمى الوظيفي وفي حالة عدم توفر المهنة أو المسمى الوظيفي المطلوب يتم اختيار أقرب مسمى وظيفي مطابق أو مماثل لطبيعة العمل للمشترك.هذا ويترقب مستفيدو رواتب المتقاعدين العسكريين والمدنيين في المملكة، صرف مستحقاتهم المالية الخاصة بشهر ديسمبر 2023 جمادي الآخرة 1445.وكانت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية قد حددت موعد صرف رواتب التقاعد من كل شهر ميلادي، وهو يوم الخامس والعشرين من كل شهر، بشرط ألا يصادف هذا اليوم عطلة رسمية.وقالت المؤسسة إن صادف يوم الصرف يوم عطلة رسمية، يتم تغيير الموعد سواء كان بالتبكير أو التأخير ليوم واحد.كما أعلنت المؤسسة بدء العد التنازلي لصرف رواتب المتقاعدين للشهر الجاري على أن يتم الصرف يوم الاثنين المقبل الموافق 25 من ديسمبر 2023 الموافق 12 من جمادى الآخر، وهذا يعني ترقب صرف المعاش غدا الاثنين.خطوات الاستعلام عن راتب التقاعد للمستفيدين من المعاش على النحو التالي:1ـ الدخول إلى موقع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.2ـ اختيار خدمات الأفراد.3ـ إدخال رقم الهوية الوطنية كما يمكن الدخول عبر بوابة النفاذ الوطني.4ـ اختر الاستعلام عن الراتب.5ـ اكتب البيانات ثم استعلم.للحصول على راتب التقاعد يلزم توفر عدد من الشروط كالتالي:ـ لابد من أن يكون المتقاعد تعدى سن الستين عامًا وهذا هو السن الخاص بالمعاش.ـ لابد من أن يكون الشخص متوقفًا عن أي عمل يخضع لنظام التأمينات.ـ لابد من الموافقة من قبل جهة العمل على التقاعد.ـ يتم الاشتراك في التأمينات الاجتماعية السعودية بالمبلغ المصرح به وسداده.ـ تقديم المستندات المطلوبة ومنها الهوية وبعض الأوراق الأخرى التي تؤكد أحقية الراتب.ـ تقديم الأوراق المطلوبة على الموقع الرسمي ويتم رفعها.ـ كما أنه لابد ألا يكون الشخص حاصلاً على أي راتب آخر، وأنه في حالة عدم توافر ما سبق لم يتم الحصول على الراتب.