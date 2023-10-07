التأمينات توضح حقيقة زيادة رواتب المتقاعدين

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نفت المؤسسة العامة للتأمينات، صدور أي قرار أو تصريح يتعلق بزيادة رواتب المتقاعدين.



جاء ذلك في رد من التأمينات، عبر حسابها الرسمي "العناية بالعملاء"، في منصة إكس "تويتر سابقا"، استفسر بشأن موعد زيادة رواتب المتقاعدين. اضافة اعلان





حقيقة زيادة راتب المتقاعد



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