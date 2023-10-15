التأمينات تكشف: الإعفاء من غرامات التأخير في تلك الحالة

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كشفت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عن كيفية تقدم أصحاب الأعمال بطلب الإعفاء من غرامات التأخير.

وقالت عبر حسابها في منصة "إكس": "يمكنك رفع طلب خدمة الإعفاء من غرامات التأخير عبر تأميناتي أعمال من خلال موقع التأمينات الاجتماعية".

وأوضحت أن "الإعفاء يكون لنسبة 50% من غرامات تأخير سداد الاشتراكات ويكون لمرة واحدة في عمر المنشأة".



حياك الله

يمكنك رفع طلب خدمة الإعفاء من غرامات التأخير عبر تأميناتي أعمال من خلال موقع التأمينات الاجتماعية، علما بأن الإعفاء يكون لنسبة 50% من غرامات تأخير سداد الاشتراكات ويكون لمرة واحدة في عمر المنشأة.

نسعد بخدمتك. — العناية بالعملاء (@GosiCare) October 14, 2023

خطوات التقدم بطلب إعفاء من غرامات التأخير



أهم شروط الإعفاء من غرامات تأخير التأمينات



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ويمكن رفع طلب إعفاء من غرامات التأخير، عبر موقع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية من خلال الخطوات التالية:-اضغط على ابدأ الخدمة وسجل الدخول.-اختر إعفاء من غرامات التأخير.-ستظهر بيانات المنشأة وتفاصيل الحساب والإعفاء.-يمكنك إرفاق مستند أو كتابة تعليق.-الاطلاع على الشروط والأحكام والموافقة على الإقرار.-تقديم الطلب.-ستصلك رسالة نصية تتضمن رقم الطلب.كشفت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عن الشروط التي تستوجب الإعفاء من غرامات التأخير، على النحو التالي:-لم يسبق لصاحب العمل الحصول على إعفاء من قبل.-عدم وجود إجراءات معلقة مثل المخالفات بأنواعها أو إصابة عمل تم رفضها ومستحقة على المنشأة.-يجب تسجيل كافة العاملين بالمنشأة في التأمينات.