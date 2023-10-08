الأحد، 23 ربيع الأول 1445 ، 08 أكتوبر 2023

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صحيفة تواصل الالكترونية

التأمينات: التسجيل إلزامي للعمال في هذه الحالة

التأمينات الاجتماعية
التأمينات
أ أ
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أكدت المؤسسة العامة للتأمينات، أن التسجيل الزامي للعمال الذين تربطهم بصاحب العمل علاقة تعاقدية لأداء عمل بصورة رئيسية داخل المملكة مقابل أجر.
جاء ذلك في رد من التأمينات، عبر حسابها الرسمي العناية بالعملاء في منصة إكس "تويتر سابقا"، على سؤال مستفيد قال فيه : هل أقدر أسجل في التأمينات الاجتماعية واسمي في تمهير ؟".اضافة اعلان

التسجيل إلزامي في التأمينات


وأجابت التأمينات بقولها: "حياك الله  ، في حال وجود علاقة عمل فان التسجيل الزامي للعمال الذين تربطهم بصاحب العمل علاقة تعاقدية لأداء عمل بصورة رئيسية داخل المملكة مقابل أجر أيا كانت طبيعة هذه العلاقة أو شكلها أو مدتها ومهما يكن مبلغ الأجر المدفوع أو نوعه".

وفي وقت سابق، نفت المؤسسة العامة للتأمينات، صدور أي قرار أو تصريح يتعلق بزيادة رواتب المتقاعدين.

جاء ذلك في رد من التأمينات، عبر حسابها الرسمي "العناية بالعملاء"، في منصة إكس "تويتر سابقا"، استفسر بشأن موعد زيادة رواتب المتقاعدين.

حقيقة زيادة راتب المتقاعد


وقالت التأمينات: "حياك الله.. لم يصدر عن المؤسسة تصريح بزيادة رواتب المتقاعدين ، وترجو المؤسسة أخذ المعلومة من مصادرها الرسمية".

كذلك أكدت المؤسسة العامة للتأمينات، أنه يجوز للمشترك الاختياري طلب إيقاف الاشتراك اعتباراً من نهاية الشهر الذي تقدم فيه بطلب إيقاف الاشتراك.

المشترك الاختياري


وأوضحت التأمينات، أنه يجوز للمشترك الاختياري طلب إيقاف الاشتراك اعتباراً من نهاية الشهر الذي تقدم فيه بطلب إيقاف الاشتراك أو من التاريخ الذي توقف فيه عن دفع الاشتراكات لمدة لا تقل عن ستة أشهر".

وتابعت التأمينات، أنه يمكن إيقاف الاشتراك أيضاً في حال إنهاء نشاط المنشأة الذي تم الاشتراك على أساسه يتم الإيقاف بنهاية الشهر الذي انتهى فيه النشاط إن كان قد سدد عنه الاشتراك أو من نهاية آخر شهر سدد عنه الاشتراكات.

خدمة جديدة


وفي وقت سابق، أعلنت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عن إتاحة خدمة تيسر على المشتركين إصدار الشهادات التأمينية.
وأوضحت التأمينات، عبر حسابها الرسمي في منصة إكس "تويتر سابقا": "أنه يمكن للمشتركين في نظام التأمينات الاجتماعية الحصول على الشهادة التأمينية فورياً وبضغطة زر".

وأشارت المؤسسة العامة للتأمينات، إلى أنه يمكن الحصول على كافة التفاصيل من خلال الموقع الرسمي للمؤسسة واتباع الخطوات المطلوبة.

إصدار شهادة الاشتراك


تتيح هذه الخدمة الحصول على شهادة إلكترونية توضح أجر المشترك السعودي الخاضع للاشتراك.

خطوات الخدمة


- الضغط على "ابدأ الخدمة" وتسجيل الدخول.
- اختيار أيقونة الشهادات ثم اختيار شهادة الاشتراك.
- إصدار الشهادة ويمكن طباعة أو حفظ الشهادة.

تعديل بيانات مشترك


تتيح هذه الخدمة تحديث البيانات الأساسية للمشترك (الاسم - تاريخ الميلاد)

خطوات الخدمة


- الدخول على الخدمة بالنقر على زر "ابدأ الخدمة"
- تعبئة البيانات الشخصية.
- إرفاق المتطلبات بإحدى الصيغ التالية (pdf, png, jpg, jpeg)
- التأكيد على الإقرار وإكمال الطلب.
- ستصلك رسالة نصية تتضمن رقم الطلب ويمكنك متابعة الطلب بعد ذلك.


 

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