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التأمينات الاجتماعية تكشف عن كيفية استخراج تعريف من "ساند"

ساند
أرشيفية
أ أ
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تفاعل حساب العناية بالعملاء التابع للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، عبر منصة "إكس"، مع سؤال أحد المواطنين حول كيفية استخراج تعريف من "ساند".
وجاء الرد كالتالي: " يمكنك تقديم طلب إصدار شهادة مقدار المنافع من خلال زيارة الرابط التالي واتباع إرشادات الخدمة من هنااضافة اعلان

وفي وقت سابق، أوضحت منصة خدمات العمالة المنزلية في المملكة، "مساند"، الإجراء المطلوب حالة إلغاء العقد قبل وصول العامل.

الإجراء حال إلغاء عقد مساند

جاء ذلك في رد من منصة مساند، على سؤال مستفيد بشأن طبيعة الإجراء في حالة إلغاء عقد مساند قبل وصول العاملة أو العامل.
وأجابت منصة مساند، بقولها: "وعليكم السلام .. أهلا بك، في حال إلغاء عقد مساند قبل وصول العامل، فإنه يمكن التواصل مع نجم للاسترداد قيمة الوثيقة (المصدرة)".

وقبل ذلك، أكدت منصة خدمات العمالة المنزلية، أن أجر العمالة المنزلية يتم بالإتفاق بين العامل المنزلي و صاحب العمل مع مكتب الاستقدام.

احتساب أجر العاملة المنزلية

جاء ذلك في رد من منصة مساند، على سؤال مستفيد بشأن آلية احتساب أجر العامل أو العاملة المنزلية.
وأجابت منصة مساند، بقولها: "إن أجر العمالة المنزلية يتم بالإتفاق بين العامل المنزلي و صاحب العمل مع مكتب الإستقدام، ولمزيد من المعلومات نسعد بتواصلك معنا على الرقم التالي: 920002866".

كذلك أكدت منصة خدمات العمالة المنزلية في المملكة "منصة مساند"، أن مسؤولية الاستقدام مقتصرة على المكاتب والشركات المرخص لها بالاستقدام.

الاستقدام عبر المكاتب والشركات المرخصة

جاء ذلك في رد من منصة مساند، على سؤال مستفيد بشأن إمكانية استقدام عاملة من بنجلاديش عبر مساند مباشرة.
وأجابت منصة مساند، بقولها : "مسؤولية الاستقدام مقتصرة على المكاتب والشركات المرخص لها بالاستقدام، كما يمكنك معرفة مكاتب وشركات الاستقدام المصرح لها من خلال مساند".

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