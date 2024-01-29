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البنوك تحذر من إعلانات هذه الوظائف

جهات التوظيف
بنوك المملكة تحذر من عمليات الاحتيال
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حذرت لجنة الإعلام والتوعية المصرفية في البنوك السعودية من زيادة حالات الاحتيال المالي والوظائف الوهمية عبر الإنترنت في إطار حملتها "خلك_حريص".اضافة اعلان

التحقق من صحة مواقع التوظيف قبل ارسال البيانات

وقد نشرت البنوك في المملكة فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي يهدف إلى توعية الناس بأهمية التحقق من صحة الجهات ومواقع التوظيف قبل التقدم لأي وظيفة، وتجنب الوقوع في فخ المحتالين.
وتؤكد اللجنة على أهمية ‏فحص كل إعلان وظيفي والتأكد من موثوقية روابط التقديم قبل تسجيل أي بيانات، وعدم مشاركة أي بيانات خاصة بالمعلومات البنكيّة أو الاستجابة لأي طلبات لتحميل برامج مجهولة المصدر.

رصد حالات الاحتيال المالي

ورصدت اللجنة حالات للاحتيال المالي تتم عبر استغلال الباحثين عن وظائف من خلال الحصول على معلوماته أو تحميل برامج هدفها التحكم بجهاز العميل للوصول لمعلومات وبيانات حساسة من شأنها قد تؤدي إلى وقوعه في مصيدة المحتال.
وتحث اللجنة العملاء بعدم مشاركة أيّة معلومات مصرفية من أرقام البطاقات أو رمز التوثيق المرسل من البنك مع أيّ شخص.

الاعتماد على المواقع الرسمية للجهات الموثوقة

وطالبت لجنة الإعلام والتوعية المصرفية في البنوك الجميع بزيارة المواقع الرسمية للجهات الموثوقة والتحقق من صحة الوظائف المعلنة قبل التقدم لأي وظيفة.
وتشجع الجميع على المشاركة الفعّالة في حملة "خلك_حريص" واتخاذ الإجراءات اللازمة للحماية المالية الشخصية في ظل التطور التكنولوجي وانتشار الاحتيال المالي عبر الإنترنت.

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