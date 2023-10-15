البنك المركزي يعلن برنامج التدريب التعاوني للفصل الثاني 2024م

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أعلن البنك المركزي السعودي (مؤسسة النقد العربي السعودي سابقاً) عن فتح التقديم في برنامج التدريب التعاوني للفصل الدراسي الثاني (2024/2023م) لطلبة وطالبات الجامعة للعمل في بمختلف الإدارات في البنك على النحو التالي: اضافة اعلان





التخصصات المطلوبة (كافة التخصصات):



المميزات:



شروط الانضمام إلى البرنامج:



الوثائق المطلوبة:



ملاحظات:



نبذة عن البرنامج:



طريقة التقديم:

