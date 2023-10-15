البنك المركزي يعلن برنامج التدريب التعاوني للفصل الثاني 2024م

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أعلن البنك المركزي السعودي (مؤسسة النقد العربي السعودي سابقاً) عن فتح التقديم في برنامج التدريب التعاوني للفصل الدراسي الثاني (2024/2023م) لطلبة وطالبات الجامعة للعمل في بمختلف الإدارات في البنك على النحو التالي:
التخصصات المطلوبة (كافة التخصصات):
- التخصصات المالية والمحاسبة
- التخصصات الإدارية بجميع فروعها
- التخصصات التقنية بجميع فروعها
- التخصصات الهندسية بجميع فروعها
- التخصصات القانونية
- تخصصات اللغة الإنجليزية
- التخصصات الأخرى ذات الصلة
المميزات:
- مكافآت شهرية
- برنامج تدريبي مكثف للجنسين
- تدريب على رأس العمل
- شهادة اتمام معتمدة
شروط الانضمام إلى البرنامج:
- أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.
- أن يكون المعدل التراكمي بتقدير لا يقل عن جيد جدا (2,75 من 4) أو (3.75 من 5).
- أن يكون المتقدم ليس متخرجاً وأن يحقق متطلبات البرنامج التدريبي حسب شروط الجامعة للتخرج من مرحلة البكالوريوس.
- إجتياز المفاضلة والمقابلة الشخصية بين المتقدمين.
الوثائق المطلوبة:
- نسخة من الهوية الوطنية.
- نسخة من السجل الأكاديمي لآخر فصل دراسي موضحاً فيه المعدل التراكمي.
- خطاب من الجامعة بالموافق على التدريب التعاوني.
ملاحظات:
- يرجى إرفاق السجل الأكاديمي في خانة إرفاق وثيقة التخرج.
- يرجى التأكد من اكمال تعبئة جميع البيانات في نموذج البيانات الشخصية قبل التقديم مع ضرورة التأكد من تعبئة (التخصص - المعدل - تاريخ التخرج - الجامعة).
نبذة عن البرنامج:
سعياً من البنك المركزي السعودي لتحقيق رسالته وأهدافه في المساهمة بالخدمة الاجتماعية بالشراكة مع الجامعات المحلية من خلال إعداد كوادر متميزة وذلك بإعطاء الطلبة والطالبات فرصة التدريب التعاوني في مختلف الإدارات في البنك حسب التخصصات المطلوبة للفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي 2023/2024م.
طريقة التقديم:
بدأ التقديم الأحد 1445/3/30هـ من خلال الرابط التالي: "اضغط هنا" ويستمر حتى السبت 1445/4/20هـ.