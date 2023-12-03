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"البلدية": منع تغطية الشرفات بالألوان المخالفة لواجهة المبنى

وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان
وزارة الشؤون البلدية والقرية والإسكان
أ أ
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كشفت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان عن مسودة دليل المحددات التصميمية لتغطية «الشرفات»، وأشارت إلى منع تغطية الشرفات بأي من المواد والألوان والأشكال؛ التي تخالف واجهة المبنى.اضافة اعلان

توافق الألوان مع العناصر المعمارية والهندسية

وأكدت على عدم مخالفة المادة السائدة المستخدمة فيها وبما يتوافق مع العناصر المعمارية والقياسات الهندسية لواجهة المبنى سواء (سكني عمائر أو فلل/‏‏ سكني تجاري/‏‏ تجاري).
ويجب أن تتم التغطية حسب الشكل العام لواجهة المبنى، بما لا يؤثر سلباً على المشهد الحضري، مع الالتزام بمتطلبات واشتراطات كود البناء السعودي.


اعتماد تصميم المبنى من مكتب هندسي معتمد

ويجب أن يتم اعتماد التصميم من مكتب هندسي مؤهل ومعتمد، ويجب أن يتم تقييم التصميم والموافقة عليه من الجهة المعنية (الأمانات/‏‏ البلديات).
والتأكد من أن التغطية لا تخالف الشكل الخارجي والسائد لواجهة المبنى، ويجب أن تكون التعديلات أو الإصلاحات وفق رخصة الترميم التي أصدرت لها.

التقيد بالألوان المستخدمة لكل واجهة

ويجب التقييد بالألوان والمواد والأشكال المستخدمة لكل واجهة على حدة، ويجب أن تتم التغطية بشكل كامل للواجهات.
وفي حال الرغبة في التغطية يجب أن تكون المواد المستخدمة في تغطية تلك الشرفات مطابقة للمواصفات والمقاييس والجودة الصادرة من الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.

المباني المرخصة لتغطية الشرفات

وأشارت المسودة إلى أن نطاق التطبيق هو جميع المباني التي يتم إصدار رخصة ترميم لها بهدف تغطية الشرفات.

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