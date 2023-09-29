الجمعة، 14 ربيع الأول 1445 ، 29 سبتمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

صحيفة تواصل الالكترونية

البرنامج يرد.. هل تؤثر القروض على دعم حساب المواطن؟

حساب المواطن
حساب المواطن
أ أ
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

قال حساب المواطن، إنه لا يتم النظر للقروض والالتزامات المالية في آلية تطبيق برنامج الدعم.
وردًا على استفسار بهذا الخصوص، أفاد البرنامج عبر خدمة المستفيدين في منصة "إكس"، بأنه  "لا يتم النظر للقروض والالتزامات المالية".
وأضاف: "ويصرف الدعم حسب معايير الاستحقاق والتي تؤخذ بعين الاعتبار" دخل الاسرة وعدد أفرادها وأعمارهم".

ولمعرفة قيمة الاستحقاق في حساب المواطن بإمكانك استخدام حاسبة الدعم التقديرية (اضغط هنا).

 

الدعم للفرد المستقل


في إفادة سابقة، أوضح البرنامج ردًا على استفسار بخصوص قيمة الدعم للفرد المستقل: "يصرف الدعم للفرد المستقل بناءً على مجموع دخله".
وأضاف: "ولمعرفة قيمة الاستحقاق والحد المانع في حساب المواطن بإمكانك استخدام حاسبة الدعم التقديرية  (اضغط هنا).

حساب المواطن

حساب المواطن هو برنامج حكومي بدأ في ديسمبر 2017، ويهدف لتخفيف الأعباء عن المواطن وتقديم الدعم المادي للأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط، وتعويض المواطنين الذين قد تلحقهم أي مخاطر بسبب التوسعات الاقتصادية التي تقوم بها المملكة.

المستهدفون من حساب المواطن

1 – الأسر السعودية.
2 – المواطن غير المتزوج.
3 – الأفراد المستقلون في سكن خاص كفرد مستقل.
4 – الأفراد المستفيدون من خدمات الضمان الاجتماعي.
5 – الأفراد الحاملون للبطاقات الخاصة بالنقل.
6 – أبناء السعودية المتزوجة من غير سعودي.
7 – الأم الأرملة والمطلقة والحاضنة لأطفال.
8 – زوجة المواطن السعودي.

ما شروط التسجيل في حساب المواطن؟

– الهوية الوطنية وكارت العائلة.
– معلومات عن العمل والراتب.
– معلومات عن الدخل الإضافي في إعانات الدولة.
– الإفصاح عن دخل الزوجة إن وجد.
– بطاقة أحوال لكل من العاطل عن العمل والموظف الحكومي وموظف القطاع الخاص.
– رقم الحساب البنكي “الآيبان”، على أن يكون الحساب نشطًا.
– أن يكون راتب المواطن أقل من عشرين ألف ريال.

خطوات التسجيل في حساب المواطن

فيما يلي خطوات التسجيل في حساب المواطن:
الدخول على موقع حساب المواطن من هنا.
يقوم المتقدم بإنشاء حساب إلكتروني في البوابة الإلكترونية الخاصة بالبرنامج وإدحال البيانات التالية: 
-رقم هويتك- رقم الجوال – تاريخ الميلاد - كلمة المرور.
تسجيل الدخول للموقع:
سيتم استقبال رسالة على رقم الجوال الخاص بالمتقدم مزودة بكلمة السر المؤقتة لإتمام التسجيل.
-تغيير كلمة المرور 
يقوم المتقدم بتغيير كلمة المرور المؤقتة في الرسالة النصية.
-إدخال البيانات 
يقوم المتقدم بعد ذلك بإكمال طلب التسجيل وتقديم البيانات التالية: 
بيانات عامة، بيانات القبول، بيانات للتابعين، الإفصاح عن الدخل، بيانات العضو، بيانات الحساب البنكي، إدارة المرفقات.
-رفع الوثائق المطلوبة
ستظهر الوثائق المطلوبة إن وجدت من خلال أيقونة "إدارة المرفقات".
-التأكد ومراجعة البيانات
بعد الإقرار على صحة البيانات المقدمة يتم تقديم طلب التسجيل.
اقرأ الشروط الواردة أمامك واقبلها.

اضافة اعلان

اقرأ أيضا

سكني
4:53 م الجمعة، 29 سبتمبر 2023

تنويه مهم من سكني بشأن ضريبة التصرفات العقارية

حساب المواطن
3:50 م الجمعة، 29 سبتمبر 2023

حساب المواطن: في هذه الحالة.. يجب تعديل بيانات المستفيدين

حساب المواطن
10:10 ص الجمعة، 29 سبتمبر 2023

تستلم راتبًا تقاعديًا.. هل بإمكان الأرملة التسجيل في حساب المواطن؟

حساب المواطن
6:33 م الخميس، 28 سبتمبر 2023

حساب المواطن يكشف كيفية تعويض المستفيدين بأثر رجعي مع الدعم الشهري

اقرأ أيضا

تنبيه عاجل من "أبشر" بخصوص خدماتها غدًا الجمعة

تعرّف على خطوات قيد الامتياز التجاري إلكترونيًا

"التأمينات" تكشف حقيقة تقديم قرض بـ 200 ألف ريال للمتقاعدين

براتب 9 آلاف ريال.. وظائف شاغرة للعمل بمجال السكرتارية في الرياض

بعد 4 أيام من إيداعه.. تنبيه مهم بخصوص الدعم السكني لهؤلاء

كلمات البحث
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

أخبار ذات صلة

حساب المواطن 8:07 ص الإثنين، 11 سبتمبر 2023

تنبيه جديد بخصوص التسجيل في حساب المواطن والدعم الإضافي

حساب المواطن 12:35 م الأحد، 10 سبتمبر 2023

عاجل.. تفاصيل الدفعة الـ 70 من حساب المواطن

حساب المواطن 11:07 ص الأحد، 10 سبتمبر 2023

رد من حساب المواطن.. هل يستمر الدعم الإضافي بعد صرف دفعة سبتمبر؟

حساب المواطن 8:06 ص الأحد، 10 سبتمبر 2023

توضيح عاجل من حساب المواطن بشأن صرف الدعم ومصير "الإضافي"

اقرأ أيضا

حساب المواطن
12:01 م الخميس، 28 سبتمبر 2023

بشرى من حساب المواطن لمستفيدي الضمان المطور

ارامكو السعودية
11:48 ص الخميس، 28 سبتمبر 2023

بشرى للخريجين.. "أرامكو" توفر وظائف إدارية وتقنية لا تشترط الخبرة

ضريبة القيمة المضافة
10:44 ص الخميس، 28 سبتمبر 2023

خدمة اليوم.. 8 خطوات لتعديل تفاصيل تسجيل ضريبة القيمة المضافة

الضمان الاجتماعي المطور
10:09 ص الخميس، 28 سبتمبر 2023

رابط الاستعلام.. تعرف على نتيجة أهلية الضمان الاجتماعي

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة

سكني
4:53 م الجمعة، 29 سبتمبر 2023

تنويه مهم من سكني بشأن ضريبة التصرفات العقارية

الهيئة العامة للمنافسة
4:22 م الجمعة، 29 سبتمبر 2023

ارتفاع مخالفات منشآت القطاع الخاص.. ما علاقة الموظفين الحكوميين بالأمر؟

توقيف 7
4:04 م الجمعة، 29 سبتمبر 2023

توقيف 7 أشخاص في الرياض أساءوا لرجال الأمن بهدف الحصول على مشاهدات

حساب المواطن
3:50 م الجمعة، 29 سبتمبر 2023

حساب المواطن: في هذه الحالة.. يجب تعديل بيانات المستفيدين

الوطنية للإسكان
2:33 م الجمعة، 29 سبتمبر 2023

بشرى سارة.. مشروع سكني ضخم للوطنية للإسكان في القصيم

حساب المواطن
2:24 م الجمعة، 29 سبتمبر 2023

البرنامج يرد.. هل تؤثر القروض على دعم حساب المواطن؟