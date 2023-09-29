البرنامج يرد.. هل تؤثر القروض على دعم حساب المواطن؟

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قال حساب المواطن، إنه لا يتم النظر للقروض والالتزامات المالية في آلية تطبيق برنامج الدعم.

وردًا على استفسار بهذا الخصوص، أفاد البرنامج عبر خدمة المستفيدين في منصة "إكس"، بأنه "لا يتم النظر للقروض والالتزامات المالية".

وأضاف: "ويصرف الدعم حسب معايير الاستحقاق والتي تؤخذ بعين الاعتبار" دخل الاسرة وعدد أفرادها وأعمارهم".

ولمعرفة قيمة الاستحقاق في حساب المواطن بإمكانك استخدام حاسبة الدعم التقديرية (اضغط هنا).



لايتم النظر للقروض والالتزامات المالية، ويصرف الدعم حسب معايير الاستحقاق والتي تؤخذ بعين الاعتبار دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمارهم، ولمعرفة قيمة الاستحقاق في حساب المواطن بإمكانك استخدام حاسبة الدعم التقديرية https://t.co/XGVelVLg1z ، نسعد بخدمتك September 28, 2023

الدعم للفرد المستقل



حساب المواطن



المستهدفون من حساب المواطن



ما شروط التسجيل في حساب المواطن؟



خطوات التسجيل في حساب المواطن



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