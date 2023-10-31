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البرنامج الوطني للتنمية المجتمعية يعلن عن 11 وظيفة بالرياض

البرنامج الوطني للتنمية المجتمعية في المناطق (تنمية)
البرنامج الوطني للتنمية المجتمعية في المناطق (تنمية)
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أعلن البرنامج الوطني للتنمية المجتمعية في المناطق (تنمية) عن توفر عدد (11) وظيفة شاغرة لحملة البكالوريوس فأعلى في منطقة الرياض على النحو التالي:

المسميات الوظيفية:


- أخصائي العمليات التجارية ( Business Process Specialist)
- أخصائي أول الاتصالات الاستراتيجية (Strategic Communication Senior Specialist)
- أخصائي التأثير الاجتماعي (Social Impact Specialist)
- أخصائي المناقصات والمقاولات (Tendering and Contracting Specialist)
- أخصائي عمليات أمن تقنية المعلومات ( IT Security Operation Sr. Specialist)
- أخصائي تسليم مشاريع تقنية المعلومات (IT Project Delivery Sr.Spevialist)
- أخصائي أول المنتجات الرقمية (Digital Product Senior Specialist)
- أخصائي أول قواعد البيانات (Database Senior Specialist)
- مسؤول تطبيقات تقنية المعلومات (IT Application Senior Officer)
 

التخصصات المطلوبة:


- إدارة الأعمال
- التسويق 
- الاتصال والإعلام
- الدراسات الأجتماعية
- علم الأجتماع
- علوم الحاسب
- تقنية المعلومات
- نظم المعلومات
- أمن المعلومات
- الأمن السيبراني
- هندسة المساحة
- الهندسة
- أو ما يعادلهم

نبذة عن البرنامج الوطني للتنمية


تأسس البرنامج الوطني للتنمية المجتمعية في المناطق (تنمية) عام 2018 بهدف تحقيق تنمية مجتمعية مستدامة للسكان في مناطق المشاريع التنموية، والارتقاء بالمستوى المعيشي للمجتمعات وبناء مستقبلها وفق الأنظمة المحلية وبالمواءمة مع المعايير الدولية.
وذلك بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين من الجهات الحكومية والخاصة وغير الربحية.

طريقة التقديم:


التقديم على الوظائف متاح حالياً من خلال الرابط التالي: "اضغط هنا".




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