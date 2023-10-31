البرنامج الوطني للتنمية المجتمعية يعلن عن 11 وظيفة بالرياض

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أعلن البرنامج الوطني للتنمية المجتمعية في المناطق (تنمية) عن توفر عدد (11) وظيفة شاغرة لحملة البكالوريوس فأعلى في منطقة الرياض على النحو التالي:





المسميات الوظيفية:



التخصصات المطلوبة:



نبذة عن البرنامج الوطني للتنمية



طريقة التقديم:



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