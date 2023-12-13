الاعتراض على المخالفات الصادرة من لجان النظر في الأنظمة التجارية.. إلكترونيا

أ أ

أطلقت وزارة التجارة بوابة إلكترونية تُمكن "المنشآت التجارية - الأفراد" من الاعتراضات على القرارات الصادرة بحقهم من لجان النظر في مخالفات أنظمة الوزارة، وتطبيق أحكامها حسب الاختصاص. اضافة اعلان





تمكين المستفيدين من الاعتراض على القرار



مخالفات السجل التجاري ونظام الشركات



الاعتراض على مخالفات الوكالات التجارية



طريقة الاعتراض على قرار لجان النظر



اخترنا لك هذه الموضوعات المهمة

