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الاعتراض على المخالفات الصادرة من لجان النظر في الأنظمة التجارية.. إلكترونيا

وزارة التجارة
وزارة التجارة
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أطلقت وزارة التجارة بوابة إلكترونية تُمكن "المنشآت التجارية - الأفراد" من الاعتراضات على القرارات الصادرة بحقهم من لجان النظر في مخالفات أنظمة الوزارة، وتطبيق أحكامها حسب الاختصاص.اضافة اعلان

تمكين المستفيدين من الاعتراض على القرار

وأوضحت الوزارة أن البوابة الإلكترونية للاعتراضات، تهدف إلى تمكين من صدر بحقهم قرارات من قبل اللجان، من الاعتراض على القرار وإرفاق المستندات التي تدعم الاعتراض.
وتمكن لمن صدر بحقه قرار من قبل اللجان تفويض طرف ثاني لتقديم الاعتراض ومتابعته، حيث يتم تقديم الاعتراض أو التفويض بشكل إلكتروني دون الحاجة للحضور لمقرات الوزارة.

مخالفات السجل التجاري ونظام الشركات

وتشمل قرارات اللجان التالية: لجنة النظر في مخالفات نظام الشركات الصادر في 28 - 1 - 1437هـ، ولجنة النظر في مخالفات السجل التجاري والأسماء التجارية.

الاعتراض على مخالفات الوكالات التجارية

إضافة إلى لجنة النظر في مخالفات الوكالات التجارية، مبينةً أنه بالإمكان الدخول إلى بوابة الاعتراضات من خلال الرابط: https://objections.mc.gov.sa

طريقة الاعتراض على قرار لجان النظر

1ـ الدخول على بوابة بلدي من خلال النفاذ الموحد "أبشر".
2ـ اختيار الخدمة.
3ـ الاطلاع على الزيارات الرقابية على المنشأة.
4ـ تحديد المخالفات المطلوب الاعتراض عليها.
5ـ تقديم طلب الاعتراض.

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