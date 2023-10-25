الاشتراك في التأمينات لاستكمال مدة التقاعد هل يؤثر على حساب المواطن؟

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قال حساب المواطن، إن الاشتراك الاختياري في التأمينات الاجتماعية لغرض استكمال مدة التقاعد لا يؤثر على استحقاق برنامج الدعم. اضافة اعلان

وأضاف ردًا عبر حسابه في منصة "إكس" على سؤال بهذا الخصوص: "لايؤثر ذلك، وفي حال انطبقت عليك شروط الاهلية وكنت مستحق للدعم سيشملك الدعم".



أهلاً بك ،لا يؤثر ذلك، وفي حال انطبقت عليك شروط الاهلية وكنت مستحق للدعم سيشملك الدعم، ولمعرفة قيمة الاستحقاق في حساب المواطن بإمكانك استخدام حاسبة الدعم التقديرية https://t.co/IhkLFAlJXW ، نسعد بخدمتك October 25, 2023

خطوات التسجيل في حساب المواطن:

