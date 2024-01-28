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صحيفة تواصل الالكترونية

لحملة البكالوريوس في الرياض..

الاتصالات السعودية "STC" تعلن عن وظائف شاغرة

الاتصالات السعودية
الاتصالات السعودية
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أعلنت شركة الاتصالات السعودية (STC) عن توفر وظائف إدارية شاغرة لحملة البكالوريوس فأعلى وذلك للعمل في مقرها الرئيسي بمدينة الرياض حسب المسميات والتخصصات التالية:اضافة اعلان
 

وظائف الاتصالات السعودية:


- مساعد مدير دعم ماقبل البيع
- قائد الفريق
- مدير قسم التقارير وإدارة العقود
- مساعد مدير إدارة إيرادات التجوال
- مساعد مدير أنظمة التسويق
- مدير قسم إدارة قيمة العملاء
- محلل تمكين المبيعات الرئيسي

التخصصات المطلوبة:

 
- إدارة الأعمال    
- المالية  
- التسويق     
- القانون 
- هندسة الاتصالات     
- الهندسة      
- أو مايعادلهم

الشروط العامة لشغل الوظائف:

 
- أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.
- إجادة اللغة الإنجليزية.
- إجادة استخدام الحاسب الآلي.
- توفر المهارات والخبرات المطلوبة لكل وظيفة.

مزايا وظائف الاتصالات السعودية:

 
- رواتب تنافسية.
- بدل سكن.
- بدل نقل.
- علاوة أداء سنوية.
- تأمين طبي للموظف وعائلته.
- التطوير الوظيفي.

طريقة التقديم على الوظائف:



التقديم على الوظائف متاح حالياً من خلال الرابط التالي: "اضغط هنا"، ويستمر حتى الاكتفاء بالعدد المطلوب.


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