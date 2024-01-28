الاتصالات السعودية "STC" تعلن عن وظائف شاغرة

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أعلنت شركة الاتصالات السعودية (STC) عن توفر وظائف إدارية شاغرة لحملة البكالوريوس فأعلى وذلك للعمل في مقرها الرئيسي بمدينة الرياض حسب المسميات والتخصصات التالية:
وظائف الاتصالات السعودية:
- مساعد مدير دعم ماقبل البيع
- قائد الفريق
- مدير قسم التقارير وإدارة العقود
- مساعد مدير إدارة إيرادات التجوال
- مساعد مدير أنظمة التسويق
- مدير قسم إدارة قيمة العملاء
- محلل تمكين المبيعات الرئيسي
التخصصات المطلوبة:
- إدارة الأعمال
- المالية
- التسويق
- القانون
- هندسة الاتصالات
- الهندسة
- أو مايعادلهم
الشروط العامة لشغل الوظائف:
- أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.
- إجادة اللغة الإنجليزية.
- إجادة استخدام الحاسب الآلي.
- توفر المهارات والخبرات المطلوبة لكل وظيفة.
مزايا وظائف الاتصالات السعودية:
- رواتب تنافسية.
- بدل سكن.
- بدل نقل.
- علاوة أداء سنوية.
- تأمين طبي للموظف وعائلته.
- التطوير الوظيفي.
طريقة التقديم على الوظائف:
التقديم على الوظائف متاح حالياً من خلال الرابط التالي: "اضغط هنا"، ويستمر حتى الاكتفاء بالعدد المطلوب.