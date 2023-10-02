الإثنين، 17 ربيع الأول 1445 ، 02 أكتوبر 2023

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صحيفة تواصل الالكترونية

لحملة البكالوريوس فأعلى

"الاتصالات السعودية" تعلن عن 27 وظيفة شاغرة

الاتصالات السعودية
شركة الاتصالات السعودية
أ أ
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أعلنت شركة الاتصالات السعودية (STC) عن توفر (27) وظيفة شاغرة لحملة البكالوريوس فأعلى وذلك للعمل في مقرها الرئيسي بمدينة الرياض حسب المسميات التالية:
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الوظائف المتاحة

 
- مدير مبيعات
- مدير مشروع
- مدير أول استثمار وتشغيل الصناديق
- مدير عمليات الاندماج والاستحواذ
- مدير أول التخطيط الاستراتيجي
- مساعد تطوير الاستثمار
- مساعد الاستثمار
- مدير أول لاستراتيجية الاستثمار
- مدير أول للتكامل وخلق القيمة
- مدير تخطيط استراتيجية الاستثمار
- مدير أول لتطوير الاستثمار
- خبير رئيسي في هندسة حلول
- مدير تطوير الشركات
- مدير أبحاث الأسهم
- محلل الاتصالات الرئيسي
- مساعد مدير الشؤون الفرعية
 

التخصصات المطلوبة:

 
- إدارة الأعمال
- الإدارة
- المحاسبة
- المالية
- القانون
- الاقتصاد
- الهندسة (عام)
- هندسة الاتصالات
- أو مايعادلهم
 

الشروط العامة:

 
- أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.
- إجادة اللغة الإنجليزية.
- إجادة استخدام الحاسب الآلي.
- توفر المهارات والخبرات المطلوبة لكل وظيفة.
 

المزايا:

 
- رواتب تنافسية.
- بدل سكن.
- بدل نقل.
- علاوة أداء سنوية.
- تأمين طبي للموظف وعائلته.
- التطوير الوظيفي.
 

طريقة التقديم:

 
متاح التقديم من خلال الرابط التالي: اضغط هنا

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