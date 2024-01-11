الإقامة المميزة في السعودية.. الشروط والرسوم 2024

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أعلنت المملكة عن استحداث 5 أنواع جديدة من الإقامة المميزة، في إطار خطتها لتصبح مركزًا عالميًا يحتضن أفضل العقول والاستثمارات، وضمان استبقاء الكفاءات. اضافة اعلان





الإقامة المميزة في السعودية



الإقامة المميزة.. أهداف طرح أنواع جديدة



مزايا الإقامة السعودية المميزة الجديدة



شروط تسري على جميع أنواع الإقامات المميزة



الإقامة المميزة.. الرسوم



وكان برنامج الإقامة المميزة يقتصر على نوعين فقط برسوم تصل إلى 100 ألف ريال سنويًا، أو 800 ألف ريال مرة واحدة.وأضاف القرار الجديد 5 أنواع من الإقامة تمكن حاملها من البقاء لمدة 5 سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، أو إقامة دائمة، مقابل 4 آلاف ريال تدفع لمرة واحدة، بعد استيفاء الشروط الخاصة بكل نوع.ويهدف طرح هذه الإقامات إلى رفع جودة الكوادر الوطنية السعودية، وجذب الاستثمارات، وتوفير منصة للابتكار وتطوير المنشآت الصغيرة والمتوسطة.1ـ منح الإقامة المميزة لأفراد الأسرة، أي من يعولهم المقيم من أزواج وأبناء ممن لا تتجاوز أعمارهم 25 عامًا، والوالدين.2ـ التنقل من وإلى المملكة دون تأشيرة.3ـ الإعفاء من رسوم الوافدين ومرافقيهم.4ـ امتلاك وسائل النقل وفق الإجراءات المتبعة للمواطنين.5ـ تملك العقارات.6ـ سهولة الانتقال بين المنشآت دون رسوم.7ـ استضافة ودعوة الأقارب.8ـ استقدام العمالة المنزلية وفق الإجراءات المتبعة للمواطنين.9ـ استخدام المسارات المخصصة للمواطنين في المنافذ.10ـ مزاولة الأعمال التجارية.1ـ اجتياز الفحص الطبي.2ـ امتلاك جواز سفر.3ـ ملاءة مالية.4ـ عدم وجود سوابق جنائية.5ـ امتلاك إقامة نظامية.6ـ دفع الرسوم.7ـ وجود تأمين طبي.8ـ يجب أن يثبت الكشف الطبي خلو المتقدم من الأمراض المعدية وألا يزيد تاريخه عن 6 أشهر من تاريخ التقديم.9ـ يجب أن يكون جواز السفر صالحًا لمدة 180 يومًا.10ـ في حال كان المتقدم مقيمًا في المملكة عند التقديم، يجب أن تكون الإقامة صالحة لمدة 90 يومًا من تاريخ التقديم.رسوم الحصول على إقامة مميزة لجميع الفئات الواردة في القرار 4 آلاف ريال.