الإثنين 19 صفر.. مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة

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تقدم صحيفة “تواصل”، لقرائها خدمة مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة، ليوم الاثنين 19 صفر 1445 هجرية، الموافق 4 سبتمبر 2023م.

ويؤذن لصلاة الفجر في مدينة الدمام في تمام الساعة 4:00 دقيقة، بينما يؤذن لصلاة العشاء الساعة 7:27.

وبذلك تكون أول مدينة يؤذن فيها لصلاتي الفجر والعشاء، بمشيئة الله تعالى.

بينما يكون أهالي تبوك آخر من يصلون العشاء والفجر، حيث يؤذن لصلاة الفجر 4:51 صباحاً، ويؤذن لصلاة العشاء في تبوك في تمام الساعة 8:23 مساءً بمشيئة الرحمن.

وإليكم مواقيت الصلاة في أشهر مدن المملكة ليوم الاثنين 19 صفر 1445هـ كالتالي:





مواقيت الصلاة ليوم الاثنين 19 صفر 1445هـ

○ موعد أذان الفجرمكة – 4:48المدينة – 4:45الرياض – 4:16○ موعد أذان الظهرمكة – 12:20المدينة – 12:21الرياض – 11:53○ موعد أذان العصرمكة – 3:45المدينة – 3:50الرياض – 3:22○ موعد أذان المغربمكة – 6:35المدينة – 6:38الرياض – 6:10○ موعد أذان العشاءمكة – 8:05المدينة – 8:08الرياض – 7:40