الإثنين 19 صفر.. مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة

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تقدم صحيفة “تواصل”، لقرائها خدمة مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة، ليوم الاثنين 19 صفر 1445 هجرية، الموافق 4 سبتمبر 2023م.
ويؤذن لصلاة الفجر في مدينة الدمام في تمام الساعة 4:00 دقيقة، بينما يؤذن لصلاة العشاء الساعة 7:27.
وبذلك تكون أول مدينة يؤذن فيها لصلاتي الفجر والعشاء، بمشيئة الله تعالى.
بينما يكون أهالي تبوك آخر من يصلون العشاء والفجر، حيث يؤذن لصلاة الفجر 4:51 صباحاً، ويؤذن لصلاة العشاء في تبوك في تمام الساعة 8:23 مساءً بمشيئة الرحمن.
وإليكم مواقيت الصلاة في أشهر مدن المملكة ليوم الاثنين 19 صفر 1445هـ كالتالي:
مواقيت الصلاة ليوم الاثنين 19 صفر 1445هـ
○ موعد أذان الفجر
مكة – 4:48
المدينة – 4:45
الرياض – 4:16
○ موعد أذان الظهر
مكة – 12:20
المدينة – 12:21
الرياض – 11:53
○ موعد أذان العصر
مكة – 3:45
المدينة – 3:50
الرياض – 3:22
○ موعد أذان المغرب
مكة – 6:35
المدينة – 6:38
الرياض – 6:10
○ موعد أذان العشاء
مكة – 8:05
المدينة – 8:08
الرياض – 7:40