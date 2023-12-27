الأربعاء، 14 جمادى الثانية 1445 ، 27 ديسمبر 2023

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الأنشطة والمهن التي تتطلب إصدار رخصة مزاولة مهنة حرفية إلزامية

رخصة حرفية
إصدار الرخصة الحرفية الجديدة
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أعلنت أمانة منطقة الباحة لأصحاب المنشآت التجارية طريقة التعرف على الأنشطة والمهن التي تتطلب إصدار رخصة مزاولة مهنة حرفية إلزامية عبر تطبيق http://bit.ly/42DF9Ww.اضافة اعلان

أهداف رخصة المهن الحرفية

وتهدف الخدمة إلى تقديم طلبات تأهيل للعاملين في مهن محددة وضمان تحقيقهم للاشتراطات اللازمة للترخيص الحرفي.

طريقة اصدار رخصة حرفية جديدة

1ـ الدخول على بوابة بلدي من خلال النفاذ الموحد “أبشر”.
2ـ اختيار خدمة الترخيص الحرفي.
3ـ التحقق من رقم الجوال.
4ـ تحديد مقدم الطلب “عن نفسه، مالك منشأة أو مفوض”.
5ـ التحقق من بيانات المستخدم وأهليته لاستخدام الخدمة.
6ـ عرض بيانات المستخدم.
7ـ التحقق من استيفاء الاشتراطات اللازمة لإصدار الترخيص الحرفي.
8ـ إمكانية التقدم بطلب اعتماد علمي بهدف استيفاء اشتراطات الترخيص الحرفي.
9ـ إمكانية التقدم بطلب لإتمام دورة تدريبية بهدف استيفاء اشتراطات الترخيص الحرفي.
10ـ طباعة الرخص الحرفية للعاملين الذين استوفوا الاشتراطات.

متطلبات إصدار رخصة حرفية

1” أن يكون العامل يعمل في مهنة خاضعة للترخيص الحرفي.
2” أن يكون أحد نشاطات المنشأة نشاطًـــا خاضعًـــا للترخيص الحرفي.
3” استيفاء اشتراطات الترخيص الحرفي بحسب المهنة.

اشتراطات إصدار رخصة حرفية جديدة

ـ شهادة الفحص المهني من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
ـ هيئة المهندسين السعوديين “الاعتماد العلمي”.
ـ تكامل “التدريب”.
ـ شركات التأمين “الاتحاد والدرع العربي”.
ـ يمكن الاطلاع على لائحة الترخيص البلدي لمزاولة المهن والحرف من هذا الرابط.

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