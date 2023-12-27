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أعلنت أمانة منطقة الباحة لأصحاب المنشآت التجارية طريقة التعرف على الأنشطة والمهن التي تتطلب إصدار رخصة مزاولة مهنة حرفية إلزامية عبر تطبيق http://bit.ly/42DF9Ww. اضافة اعلان





أهداف رخصة المهن الحرفية



طريقة اصدار رخصة حرفية جديدة



متطلبات إصدار رخصة حرفية



اشتراطات إصدار رخصة حرفية جديدة



وتهدف الخدمة إلى تقديم طلبات تأهيل للعاملين في مهن محددة وضمان تحقيقهم للاشتراطات اللازمة للترخيص الحرفي.1ـ الدخول على بوابة بلدي من خلال النفاذ الموحد “أبشر”.2ـ اختيار خدمة الترخيص الحرفي.3ـ التحقق من رقم الجوال.4ـ تحديد مقدم الطلب “عن نفسه، مالك منشأة أو مفوض”.5ـ التحقق من بيانات المستخدم وأهليته لاستخدام الخدمة.6ـ عرض بيانات المستخدم.7ـ التحقق من استيفاء الاشتراطات اللازمة لإصدار الترخيص الحرفي.8ـ إمكانية التقدم بطلب اعتماد علمي بهدف استيفاء اشتراطات الترخيص الحرفي.9ـ إمكانية التقدم بطلب لإتمام دورة تدريبية بهدف استيفاء اشتراطات الترخيص الحرفي.10ـ طباعة الرخص الحرفية للعاملين الذين استوفوا الاشتراطات.1” أن يكون العامل يعمل في مهنة خاضعة للترخيص الحرفي.2” أن يكون أحد نشاطات المنشأة نشاطًـــا خاضعًـــا للترخيص الحرفي.3” استيفاء اشتراطات الترخيص الحرفي بحسب المهنة.ـ شهادة الفحص المهني من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.ـ هيئة المهندسين السعوديين “الاعتماد العلمي”.ـ تكامل “التدريب”.ـ شركات التأمين “الاتحاد والدرع العربي”.ـ يمكن الاطلاع على لائحة الترخيص البلدي لمزاولة المهن والحرف من هذا الرابط.