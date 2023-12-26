الأكاديمية الوطنية للصناعات العسكرية.. رابط وشروط التوظيف المبتدئ بالتدريب

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بدأت الأكاديمية الوطنية للصناعات العسكرية، أمس الاثنين، في استقبال طلبات التقديم في برنامج "تدريب متبدئ بالتوظيف"، للمواطنين من حملة الثانوية العامة. اضافة اعلان





شروط التقديم على وظائف أكاديمية الصناعات العسكرية



اجتياز المتقدم لوظائف الصناعات العسكرية للمسح الأمني



الدبلومات المتاحة في برنامج الصناعات العسكرية



الصناعات العسكرية ودبلوم التقنية الكهربائية في الدفاع



دبلوم تقنية الإلكترونيات في الصناعات العسكرية



نظام التدريب في أكاديمية الصناعات العسكرية



كيفية الالتحاق ببرامج الأكاديمية العسكرية



مواعيد فترة التقديم

