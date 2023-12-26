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الأكاديمية الوطنية للصناعات العسكرية.. رابط وشروط التوظيف المبتدئ بالتدريب

الصناعات العسكرية2
الأكاديمية الوطنية للصناعات العسكرية
أ أ
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بدأت الأكاديمية الوطنية للصناعات العسكرية، أمس الاثنين، في استقبال طلبات التقديم في برنامج "تدريب متبدئ بالتوظيف"، للمواطنين من حملة الثانوية العامة.اضافة اعلان

شروط التقديم على وظائف أكاديمية الصناعات العسكرية

واشترطت الأكاديمية أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وألا يزيد عمره عن 25 عامًا، وأن يكون لائقًا طبيًا من خلال الفحص الطبي.
كما اشترطت الأكاديمية في المتقدم أن يكون حاصلًا على 80% في الثانوية العامة "تخصص علمي، وألا يكون سبق له الحصول على دعم من "هدف" أو من برنامج "توطين".



اجتياز المتقدم لوظائف الصناعات العسكرية للمسح الأمني

وشملت شروط الأكاديمية، اجتياز المسح الأمني، وأن تكون نسبة درجة القياس 75% كحد أدنى، وألا يتجاوز تاريخ اختبار قياس 5 سنوات.
وأكدت الأكاديمية على أن المقبولين سوف يتمتعون بمزايا عديدة، منها: توظيف مبتدئ بالتدريب، والحصول على مكافأة شهرية، وتعليم اللغة الانجليزية، والحصول على تأمين طبي، وشهادة دبلوم معتمد.


الدبلومات المتاحة في برنامج الصناعات العسكرية

وتتضمن مناهج الأكاديمية الدراسية، دبلوم التقنية الميكانيكية في الدفاع من مجموعة متنوعة من الوحدات التدريبية التي تطور مجموعة واسعة من المهارات التقنية المطلوبة في مجال الصناعات العسكرية.
وتشمل المناهج دبلوم التقنية الكيميائية في الدفاع، الذي يتكون من مجموعة متنوعة من الوحدات التدريبية النظرية والتطبيق العملي

الصناعات العسكرية ودبلوم التقنية الكهربائية في الدفاع

- يتكون منهج الدبلوم الدراسي تقنية الكهرباء في الدفاع، من مجموعة متنوعة من الوحدات التدريبية النظرية والتطبيق العملي، التي تطور مجموعة واسعة من المهارات التقنية والمهنية المطلوبة في مجال الصناعات العسكرية.

دبلوم تقنية الإلكترونيات في الصناعات العسكرية

ويتكون منهج الدبلوم الدراسي لتقنية الإلكترونيات في الدفاع، من مجموعة متنوعة من الوحدات التدريبية النظرية والتطبيق العملي، لتطور مجموعة واسعة من المهارات التقنية والمهنية.

نظام التدريب في أكاديمية الصناعات العسكرية

تتفق الأكاديمية مع إحدى الشركات المتعاقدة مع الأكاديمية للتدريب أولاً ثم التوظيف والعمل في الشركة. ويتم الإعلان عن فتح باب القبول عن طريق القنوات الرسمية للأكاديمية.
ويشمل القبول كلا الجنسين من الطلاب والطالبات، وكذلك التدريب والوظائف المتاحة حيث إن المدربين من الجنسين أيضًا.


كيفية الالتحاق ببرامج الأكاديمية العسكرية

يقدم طلب الالتحاق إلكترونيًا من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالأكاديمية. ويتم التواصل مع المتقدمين عند استكمال متطلبات القبول عن طريق البريد الإلكتروني والرسائل النصية.

مواعيد فترة التقديم

بدأ التقديم أمس الاثنين بتاريخ 25 ديسمبر 2023، وينتهى في 17 يناير 2024م، من خلال الرابط التالي: اضغط هنا.

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