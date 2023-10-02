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صحيفة تواصل الالكترونية

الأحوال المدنية: 4 خطوات لإصدار هوية بدل فاقد

الاحوال المدنية
الأحوال المدنية
أ أ
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أوضحت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، أن خدمة إصدار هوية بدل فاقد تمكن الخدمة طلب هوية بدل فاقد للفرد عن طريق الإبلاغ عن الهوية المفقودة من خلال أبشر مع إتاحة توصيل الهوية إلى العنوان الوطنياضافة اعلان

طريقة تنفيذ الخدمة:


- الدخول على منصة أبشر ثم اختيار: خدمات من تبويب خدماتي
- اختيار: الأحوال المدنية
- اختيار : خدمات الهوية الوطنية.
- اختيار: طلب هوية بدل فاقد.

وفي وقت سابق، أكدت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، أنه لا يمكن تغيير أسماء الأبناء دون موافقة الأب أو الأم ووجود إقرار بذلك.

تغيير أسماء الأبناء


جاء ذلك في رد من الأحوال المدنية عبر حساب "العناية بالعملاء"، في منصة إكس "تويتر سابقا"، على سؤال مستفيد استفسر بشأن مدى إمكانية تغيير أسماء الأبناء.
وأجابت  الأحوال المدنية، بقولها: "لا، يجب أن يكون التغيير بموجب إقرار من الأب و الأم، نسعد بخدمتك".

كذلك حددت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية الحالات التي تسمح للمواطنين بتغيير صورة بطاقة الهوية الوطنية.

تغيير صورة الهوية الوطنية


جاء ذلك في رد من الأحوال المدنية، عبر حسابها الرسمي في منصة إكس "تويتر سابقا"، على سؤال مغرد استفسر بشأن مدى إمكانية تغيير صورة الهوية الوطنية.
وأجابت الأحوال المدنية بقولها: "يتم تغيير الصورة الشخصية في حال تم تجديد الهوية الوطنية أو بتغيّر الملامح أو بموجب تقارير طبية، نسعد بخدمتك".

ضوابط مهمة لتسجيل الأسماء


كذلك أعلنت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، 5 ضوابط لاختيار وتسجيل الأسماء.
وأوضحت الأحوال المدنية عبر حسابها الرسمي بمنصة “إكس” أن هناك 5 ضوابط يمكن الاستعانة بها عند اختيار الأسماء، وهي:
1ـ جواز تسجيل الاسم معرفاً بـ (ال) في الأسماء المتعارف عليها عند العرب قديماً والدارجة بالمجتمع مثل العنود والوليد.
2ـ  يجوز تسجيل الاسم مجرداً من الألقاب “السيد”.
3ـ لا يسمح بتسجيل العبارات الإضافية في حقل الاسم “المعروف بكذا”.
4ـ  لا يسمح بتسجيل الأسماء المركبة: “قمر الزمان”.
5 ـ  يمنع تسجيل الأسماء المخالفة للشريعة الإسلامية “عبد الرسول”.



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