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الأحوال المدنية توضح طريقة حل مشكلة تعذر طلب هوية بدل مفقود

الاحوال المدنية
الهوية الوطنية
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تفاعلت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية مع استفسار مستفيد بشأن مشكلة تعذر الحصول على خدمة طلب هوية بدل مفقود.

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جاء ذلك في رد من الأحوال المدنية، على سؤال مستفيد ظهرت له هذه الرسالة: "عذرا لا يمكنك طلب هوية مفقود والاستفادة من الخدمة ولذلك لعدم استيفائك للشرط الثاني تسديد الغرامات المالية المسجلة من الأحوال المدنية".
وأجابت الأحوال المدنية بقولها: "وعليكم السلام، يمكنك سداد الغرامة عن طريق مدفوعات سداد واختيار الأحوال المدنية، نسعد بخدمتك".

تعريف الهوية بجواز السفر:

وفي وقت سابق، أوضحت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية أن جواز السفر يكفي لتعريف هوية شخص يريد أن يصدر هوية وطنية جديدة.
جاء ذلك في رد من الأحوال المدنية، على سؤال مستفيد قال فيه : "هل يكفي الجواز لتعريف شخص يرغب في إصدار هوية وطنية؟".
وأجابت الأحوال المدنية، عبر حساب العناية بالعملاء بقولها: "أهلًا بك، نعم، جواز السفر يكفي لتعريف هوية الشخص".

مواعيد عمل مكاتب الأحوال المدنية


في سياق متصل، أوضحت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية مواعيد عمل مكاتبها في الصباح والمساء في مختلف مناطق المملكة.
جاء ذلك في رد من الأحوال المدنية، عبر حسابها الرسمي "العناية بالعملاء" على سؤال مستفيد قال فيه : "السلام عليكم .. لو سمحت من كم الساعة إلى كم الساعة دوام مكاتب الأحوال المدنية ؟".
وأجابت الأحوال المدنية، بقولها: "وعليكم السلام، عمل المكاتب من يوم الأحد وحتى يوم الخميس من الساعة ٨ صباحًا و حتى الساعة ٢:٣٠ مساءً، وهناك بعض المكاتب تعمل حتى الساعة ٨ مساءً ويمكن معرفة ذلك عبر خدمة المواعيد الإلكترونية، نسعد بخدمتك".
كذلك أوضحت الأحوال المدنية، طريقة سداد غرامة التأخير في تجديد بطاقة الهوية الوطنية.
جاء ذلك في رد من الأحوال المدنية، عبر حسابها الرسمي في منصة إكس "العناية بالعملاء"، على سؤال مستفيد استفسر بشأن غرامة تأجير تجديد الهوية وطريقة السداد.
دفع غرامة تأخير الهوية الوطنية
وأجابت الأحوال المدنية، بقولها: بإمكانك سداد الغرامة عن طريق مدفوعات سداد واختيار الأحوال المدنية غرامة تجديد بطاقة الهوية الوطنية وإدخال رقم النسخة مسبوق ب 0".

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