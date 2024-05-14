الثلاثاء، 06 ذو القعدة 1445 ، 14 مايو 2024

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الأحوال المدنية توضح إمكانية استخراج شهادة الميلاد باللغة الإنجليزية

الاحوال المدنية
الأحوال المدنية
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أوضحت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، إمكانية استخراج شهادة الميلاد باللغة الإنجليزية.

إمكانية استخراج شهادة الميلاد بالإنجليزيةاضافة اعلان

جاء ذلك في رد من الأحوال المدنية على سؤال مستفيد قال فيه : "أنا سوداني مولود في المملكة.. هل يمكن استخرج شهادة مواليد لغير السعوديين بالإنجليزية؟".
وأجابت الأحوال المدنية، عبر حساب العناية بالعملاء، بقولها: "أهلًا بك، لا يتم استخراج شهادة الميلاد باللغة الإنجليزية، نسعد بخدمتك".

تعديل أسماء الأبناء في الهوية الوطنية

في سياق آخر، أكدت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، أهمية مراجعة مكتب الأحوال في حالة الرغبة في تعديل أسماء الأبناء في الهوية الوطنية.
جاء ذلك في رد من الأحوال المدنية، على سؤال مستفيد قال فيه : "السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. اليوم استلمت بطاقة الهوية الوطنية عن طريق البريد، ويوجد خطأ في اسم ابنتي باللغة الإنجليزية، ما هي آلية التعديل؟".
وأجابت الأحوال المدنية، بقولها : "وعليكم السلام، نأمل منك مراجعة أقرب مكتب للأحوال المدنية وإتباع التعليمات، نسعد بخدمتك".
أيضا، حددت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، ضوابط تسجيل الأسماء في المملكة.

وأوضحت الأحوال المدنية، أنه لا توجد قائمة أسماء محددة، إنما هناك معايير لاختيار الأسماء".

5 ضوابط لتسجيل الأسماء

وحددت الأحوال المدنية، عبر إنفوجراف، 5 ضوابط لتسجيل الأسماء، وجاءت كالتالي:
1 - يمنع تسجيل الاسم بالألقاب، مثل: "السيد".
2 - يسمح تسجيل الأسماء المتعارف عليها عند العرب والدارجة بالمجتمع، مثل: (الوليد، العنود).
3 - لا يسمح بتسجيل الأسماء المركبة، مثل: "قمر الزمان".
4 - لا يسمح بتسجيل العبارات الإضافية في حقل الاسم، مثل: "المعروف بكذا".
5 - يمنع تسجيل الأسماء المخالفة للشريعة الإسلامية، مثل: "عبد الرسول".


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