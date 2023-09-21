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صحيفة تواصل الالكترونية

الأحوال المدنية تنفي الإعلان عن وظائف وتوجه رسالة للمستفيدين

الاحوال المدنية
الأحوال المدنية
أ أ
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نفت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، ما يتداوله البعض بشأن الإعلان عن وظائف خلال الفترة الماضية.

رسالة مهمة للمستفيديناضافة اعلان


وقالت الأحوال المدنية، عبر حساب "العناية بالعملاء": أي اعلان وظيفي يكون على الحساب الرسمي وعبر وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية فقط".

وفي وقت سابق، أعلنت وكالة وزارة الداخلية عن إتاحة خدمة جديدة عبر منصة أبشر توفر الوقت والجهد على المقيمين.

خدمة تسجيل المواليد إلكترونياً


وقالت الأحوال المدنية، عبر حسابها في منصة إكس "تويتر سابقا": "عزيزي المقيم يمكنك تسجيل مولودك إلكترونًيا وطلب إيصال الوثائق لعنوانك عبر منصة أبشر".

طلب إصدار وإيصال سجل الأسرة


أوضحت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، خطوات طلب إصدار وإيصال سجل الأسرة للزوج، لافتة إلى أنها خدمة إلكترونية في منصة أبشر تمكّن المتزوج حديثاً من إصدار سجل الأسرة، وطلب إيصاله إلى عنوانه الوطني.

وتابعت الأحوال المدنية أنه يمكن الحصول على سجل الأسرة الجديد من خلال الخطوات التالية بالتفصيل:

- تسجيل الدخول إلى حساب المستفيد في منصة أبشر
- ثم اختيار خدماتي
- اختيار خدمات
- ثم الأحوال المدنية
- اختيار إصدار سجل الأسرة
- الاطلاع على شروط الخدمة
- ثم المتابعة واستكمال التقديم على الخدمة.



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