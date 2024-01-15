الآن.. فتح باب التقديم على وظائف وزارة الطاقة لكل التخصصات

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أعلنت وزارة الطاقة عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، عن توفر 40 وظيفة للجنسين لحملة مختلف المؤهلات بعدة مناطق بالمملكة، وذلك وفقاً للتفاصيل
التالية:
وظائف وزارة الطاقة.. المسميات الوظيفية:1ـ مهندس محترف تكامل ودعم مبادرات.
2ـ مشرف فريق.
3ـ مستشار قانوني مساعد.
4ـ أخصائي أول أزمات - الإدارة العامة للأمن والسلامة وإدارة الأزمات.
5ـ مدير استراتيجية.
6ـ مدير استراتيجية أول.
7ـ أخصائي أول تخطيط ومتابعة أداء مشاريع.
8ـ مدير برنامج.
9ـ مستشار.
10ـ والمزيد .
أهداف وزارة الطاقة الاستراتيجيةـ كفاءة الاستهلاك والتنمية الاقتصادية
ـ الريادة في أسواق الطاقة
ـ تعظيم المنفعة المالية
ـ تعزيز المحتوى المحلي
ـ إدارة الانبعاثات
ـ أمن وموثوقية الإمدادات