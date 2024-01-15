الإثنين، 03 رجب 1445 ، 15 يناير 2024

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صحيفة تواصل الالكترونية

الآن.. فتح باب التقديم على وظائف وزارة الطاقة لكل التخصصات

وزارة الطاقة
وزارة الطاقة
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أعلنت وزارة الطاقة عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، عن توفر 40 وظيفة للجنسين لحملة مختلف المؤهلات بعدة مناطق بالمملكة، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية: اضافة اعلان

وظائف وزارة الطاقة.. المسميات الوظيفية:

1ـ مهندس محترف تكامل ودعم مبادرات.
2ـ مشرف فريق.
3ـ مستشار قانوني مساعد.
4ـ أخصائي أول أزمات - الإدارة العامة للأمن والسلامة وإدارة الأزمات.
5ـ مدير استراتيجية.
6ـ مدير استراتيجية أول.
7ـ أخصائي أول تخطيط ومتابعة أداء مشاريع.
8ـ مدير برنامج.
9ـ مستشار.
10ـ والمزيد .

أهداف وزارة الطاقة الاستراتيجية

ـ كفاءة الاستهلاك والتنمية الاقتصادية
ـ الريادة في أسواق الطاقة
ـ تعظيم المنفعة المالية
ـ تعزيز المحتوى المحلي
ـ إدارة الانبعاثات
ـ أمن وموثوقية الإمدادات

رسالة وزارة الطاقة:

قيادة قطاع الطاقة عبر تطوير سياسات وبرامج وخطط تنموية عالية الكفاءة، تعظّم من القيمة المضافة من القطاع، سعياً لاستدامة التنمية ومواجهة التحديات الاقتصادية والحفاظ على الثروة الوطنية للأجيال القادمة.

طريقة التقديم:

أوضحت الوزارة، أنّ التقديم مُتاح عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي:

رابط التقديم:

(اضغط هنا).

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